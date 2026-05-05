El popular comunicador, presentador y humorista, Hijo Adoptivo de Alhaurín de la Torre, será entrevistado por el periodista Moisés Rodríguez el próximo 9 de mayo, sábado, a partir de las 12.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo

El ciclo de charlas de La Platea continúa el próximo 9 de mayo con una nueva cita cultural que tendrá como protagonista al humorista y presentador malagueño Manolo Sarria, quien ofrecerá una conversación junto al periodista de Canal 24 Horas de RTVE, Moisés Rodríguez.

El encuentro tendrá lugar a las 12:00 horas en el Centro Cultural La Platea, en una sesión que promete combinar experiencias profesionales, anécdotas y reflexión en torno a la comunicación y el mundo del espectáculo.

La actividad está organizada por Eme de Mar Cultura y el Área de Cultura, con la colaboración del Grupo Piérola. La entrada será libre hasta completar aforo, por lo que se recomienda acudir con antelación para asegurar plaza.

Manolo Sarria es un humorista y comunicador andaluz con una amplia trayectoria en el ámbito del entretenimiento en España, especialmente vinculado a la radio y la televisión. A lo largo de su carrera ha destacado por su estilo cercano y popular, con el que ha participado en distintos programas de humor y espacios de divulgación, consolidándose como una figura reconocible dentro del panorama audiovisual andaluz.

Hijo Adoptivo de Alhaurín de la Torre, donde reside desde hace años, su trabajo se ha desarrollado principalmente en medios de comunicación, donde ha combinado su faceta de humorista con la de comunicador, participando en formatos tanto radiofónicos como televisivos. Con un enfoque basado en el humor cotidiano y la conexión con el público, Sarria ha mantenido una presencia constante en el sector durante décadas, convirtiéndose en un referente del entretenimiento en su entorno profesional.