El equipo juvenil del Deportivo Alhaurín venció ayer por 1 gol a 5 a la U.D. Santa Rosalía en el último partido de la temporada y con 61 puntos se ha proclamado Campeón de Liga en Segunda Andaluza.

¡Enhorabuena! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼

El equipo, que entrena Javier Milanés, ha estado presente en las dos temporadas de vida que lleva esta competición, el pasado año fue segundo clasificado y esta temporada tras realizar una excelente campaña, es campeón de Liga. De los 22 partidos disputados, ha ganado 20, ha empatado uno y ha perdido otro y aunque la competencia ha sido dura, ya que su inmediato perseguidor E.F. José Santacruz no le ha puesto las cosas nada fáciles, las alhaurinas han resistido a la presión y finalmente se han hecho con el Campeonato, sacando dos puntos de ventaja al segundo clasificado y catorce al tercero.

Los artífices de este campeonato de Liga son, en el cuerpo técnico Javier, Burgos, Jose, Dani y Víctor y las jugadoras Coral, Lulu, Carla, Laura, Sofía, Muñoz, Zagala, Noemí, Cris Vara, Lucía Vara, Alba, Violeta, Daniela, Daniela Fernández, Nuria, Daniela Cebrián, Salma, Bárbara, Alejandra, Julia Burgos y Rania

¡Felicidades campeonas!