Los equipos de urgencias y emergencias han sido movilizados en 4.428 ocasiones

Los centros coordinadores de urgencias y emergencias del servicio 061 perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias han gestionado un total de 20.560 llamadas desde el jueves 30 de abril, en el que se inicia la operación salida del puente del 1 de mayo hasta el domingo 3 de mayo de 2026. La distribución por provincia de las llamadas ha sido la siguiente: Almería 1.684, Cádiz 2.494, Córdoba 1.904, Granada 3.006, Huelva 1.326, Jaén 1.515, Málaga 3.999 y Sevilla 4.632. Las llamadas recibidas a través de las distintas líneas de atención ciudadana, tales como el número de emergencias 061, los teléfonos de urgencias sanitarias de Andalucía, la línea de transporte y otras líneas de emergencias o de fuerzas de seguridad, han generado un total de 9.563 solicitudes de atención sanitaria de los andaluces en este periodo.

Toda la actividad de este puente en Andalucía ha sido atendida con normalidad gracias al sistema centralizado de centros en red, con el que se garantiza una correcta atención de las solicitudes de urgencias y emergencias que los andaluces han realizado durante estos estos cuatro días.

Desde el punto de vista de las atenciones sanitarias, los equipos de urgencias y emergencias sanitarias han sido movilizados en 4.428 ocasiones para atender in situ las peticiones de asistencia realizadas en la Comunidad. Un total de 4.031 casos han sido atendidos por los equipos de urgencias de atención primaria, siendo el resto asistidos por los equipos de emergencias del 061, que atienden principalmente situaciones con riesgo para la vida (384) y siendo necesario movilizar el helicóptero sanitario en 13 ocasiones.

Atención a accidentes de tráfico

Las salas de coordinación de urgencias y emergencias del 061 han atendido durante estos días un total de 247 peticiones de asistencia por accidentes de tráfico, un 53% menos que en el mismo periodo del año anterior. La distribución por provincias ha sido la siguiente: Almería 33, Cádiz 34, Córdoba 11, Granada 28, Huelva 12, Jaén 8, Málaga 60 y Sevilla 61.

Los equipos de urgencias y emergencias sanitarias han sido movilizados en 131 ocasiones para atender a las víctimas de estos accidentes en las carreteras andaluzas, provocados principalmente por colisiones de vehículos (39 de los casos), caídas de moto o bicicletas (32), salidas de vía (18), atropellos (16) y choque frontal o de gran violencia (2), principalmente.

En estas situaciones de accidentes graves se han activado en 31 ocasiones los equipos terrestres del 061 para la asistencia de estos pacientes, en su mayoría en situación de riesgo vital, siendo necesaria la movilización de los helicópteros sanitarios en cuatro ocasiones en la asistencia de accidentes de tráfico.