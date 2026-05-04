El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ será escenario de este espectáculo, que contará con invitados sorpresa y propone una gran variedad de géneros y un viaje diverso por la historia de la música, desde el siglo XVI hasta Broadway. Entradas ya a la venta por 5 euros

La Coral Santa Cecilia volverá a protagonizar un gran concierto en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ y será el próximo 23 de mayo a las 20:00 horas. El evento ha sido presentado en rueda de prensa por el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Cultura, Manuel López; el presidente de la Coral, Carlos Formby; y su director musical, Alejandro de Palma Garrido.

La Coral Santa Cecilia regresa con un nuevo espectáculo que representa su mayor desafío artístico hasta la fecha. Esta cita nace como un agradecimiento sincero a todos los que forman, y han formado parte de su familia a lo largo de los años. La agrupación quiere reivindicar la música como una celebración compartida y una fuente de felicidad, transmitiendo desde el escenario la misma inspiración que sienten al interpretar cada obra.

En esta ocasión, no se ha querido desvelar el programa, pero contarán con invitados especiales para recorrer un programa que les ha exigido más que ningún otro proyecto anterior. El repertorio propone un viaje diverso por la historia de la música: desde la polifonía del siglo XVI hasta el dinamismo de Broadway, pasando por la zarzuela y contrastando lo más sacro con lo profano.

Durante el espectáculo, se ofrecerá un recorrido musical que pondrá en valor la versatilidad y evolución del coro, combinando distintos estilos y épocas en una propuesta pensada para emocionar al público.

La Coral Santa Cecilia estará dirigida por Alejandro de Palma Garrido, quien ha destacado durante la presentación la ilusión del grupo por ofrecer un programa cuidado y accesible para todos los públicos. Según explicó, el concierto busca no solo mostrar el trabajo realizado durante la temporada, sino también acercar la música coral a nuevos espectadores.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha querido resaltar la gran labor de Alejandro de Palma como director, ya que en los últimos conciertos que han realizado han contado con un lleno y éxito absoluto.

Por su parte, el presidente, Carlos Formby, ha agradecido al Ayuntamiento el apoyo recibido e hizo hincapié en que quieren que este concierto sea “una especie de celebración de todos los compañeros”. Las entradas tienen un precio de 5 euros y pueden adquirirse a través de la plataforma Mientrada.net y en el propio Centro Cultural.

Con esta propuesta, la Coral Santa Cecilia reafirma su compromiso con la difusión cultural y musical, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una velada llena de emoción.

Enlace de venta de entradas: https://www.mientrada.net/evento/gran-concierto-coral-santa-cecilia/