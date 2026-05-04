La Asociación de la Prensa de Málaga ha reunido este lunes, 4 de mayo, a los principales colectivos periodísticos de la provincia en un acto con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado bajo el lema “Forjar la paz”. La presidenta de la entidad, Elena Blanco, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, en un encuentro que ha servido para visibilizar la unidad del sector en defensa del periodismo. Durante su intervención, ha subrayado que la mejor defensa de la libertad de prensa es ejercer el periodismo con profesionalidad y honestidad, aunque ha advertido de que el contexto actual, marcado por la precariedad laboral, limita la independencia y la calidad informativa. Asimismo, ha destacado la importancia de la unidad del sector para impulsar cambios que dignifiquen la profesión y refuercen la confianza de la ciudadanía.

El acto, en memoria de los 131 profesionales fallecidos en 2025, ha contado con la participación de Francisco Luque, presidente de la Asociación de Cámaras de Televisión de Andalucía (ACTA); María Jesús Fernández, directiva de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (AEPD); Pepe Ortega, presidente de la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa (AMIGP); Teresa Santos, presidenta de la Demarcación de Málaga del Colegio de Periodistas de Andalucía; Neil Hesketh, presidente de Costa Press Club; Bella Palomo, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA); y Luis Fernando Prieto, en representación del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA).

Durante la convocatoria, todos los colectivos han suscrito un manifiesto conjunto en el que asumen el lema impulsado por la Unesco y reivindican el papel del periodismo como herramienta para “forjar la paz”, a través de una información rigurosa, independiente y honesta. Han denunciado el aumento de la violencia contra periodistas —con especial referencia a los asesinatos registrados en los últimos años en Oriente Próximo— y han exigido el cumplimiento de las normas internacionales que protegen su labor. Asimismo, advierten de la precariedad estructural que sufre la profesión en España, con salarios insuficientes, jornadas excesivas y falsos autónomos, y reclaman condiciones laborales dignas, respeto a la deontología, protección frente a las presiones y unas instituciones comprometidas con la transparencia como base para garantizar un periodismo libre y de calidad.

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