El Ayuntamiento finaliza las obras de extensión de la acera norte entre Pinos y Taralpe, que ha ganado unos cien metros de longitud y donde se han instalado nuevas farolas. El objetivo es reforzar la seguridad vial y evitar que los peatones circulen por el arcén

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha finalizado las obras para prolongar el acerado de la parte oeste de la travesía urbana, entre las urbanizaciones Taralpe y Pinos, que ha ganado unos cien metros más de longitud en su lado norte. El proyecto responde al encargo del alcalde, Joaquín Villanova, para reforzar la seguridad vial en ese punto.

El Área de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez se ha encargado de los trabajos a la altura de la Finca Solvana (antigua finca El Rocío). La ejecución ha sido de cierta complejidad por la presencia de una tubería de pluviales que desvía el agua de lluvia a un cauce, por lo que ha sido necesario ampliar la canalización, rellenar el terreno y levantar un muro de piedra para construir una plataforma que salve el desnivel existente. El pequeño puente se ha completado con una valla de protección

La nueva acera viene a dar continuidad a la ya existente en ese lado, con un diseño de hormigón impreso y tonos marrones, en la línea del resto de la travesía urbana. Los trabajos se han completado con la instalación de cuatro nuevas farolas. El Ayuntamiento quiere además de esta forma proporcionar un camino seguro a las personas que se dirigen a las celebraciones que tienen lugar en la mencionada finca y evitar que circulen por el arcén, como ha sucedido en ocasiones pese a que sí que existe un acerado en el lado sur.