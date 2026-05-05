El balance mensual que elabora la concejalía revela un total de 451 actuaciones, de las cuales se han resuelto prácticamente el 85%. A través de Línea Verde se recibieron 243 avisos, lo que equivale a una media de 8,1 avisos diarios

El Área de Servicios Operativos del Ayuntamiento ha gestionado durante el mes de abril un total de 451 incidencias, lo que supone la cifra más alta registrada en lo que va de año 2026. De ellas, 383 se han resuelto de forma prácticamente inmediata, alcanzando un porcentaje de resolución del 84,92 %, en línea con los estándares habituales del servicio.

En cuanto a los canales de entrada, la aplicación Línea Verde ha concentrado 243 incidencias, lo que equivale a una media de 8,1 avisos diarios. Por otro lado, 142 incidencias han sido tramitadas a través de otros medios, como llamadas telefónicas a las oficinas de Servicios Operativos, el registro municipal, comunicaciones de particulares, centros sociales, presidentes de barriadas y urbanizaciones, así como notas internas de otras áreas municipales.

Asimismo, el servicio de diagnóstico ha puesto en marcha un total de 22 actuaciones a lo largo del mes, mientras que en las distintas barriadas del municipio se han llevado a cabo 10 intervenciones específicas.