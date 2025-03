(Por Eduardo Madroñal Pedraza) “La vida son pasiones o son ataduras, que aparentan razones, asesinas de ternuras.” Somos quienes esquizofrénicamente nos pueblan, inédito. EMP

Porque las emociones no se “gestionan”, las emociones nos “gestionan”. A las emociones se las enfrenta tomando conciencia de su carácter antagónico, y apostando por las liberadoras contra las represivas.

“Never trust anything that can think for itself if you can´t see where it keeps its brain.” (Nunca confíes en nada que piense si no sabes dónde está su conciencia) J.K. Rowling

“Hay un defecto en la evolución humana, la conciencia, y hay que eliminarla cuanto antes”. (Profesor T. Temporada 3. Episodio 2). En verdad, en la pequeñez de la conciencia humana reside la grandeza del resto de la materia.

Uno se debate entre las amenazas de que la inteligencia artificial nos va a dominar y la investigación sobre cómo las ratas piensan con ansiedad ante las amenazas. Uno sólo apuesta a que las ratas finalmente vencerán a la inteligencia artificial.

It is daytime, really nightmare, it is coming like a chanting. Nothing’s gonna be all right, ‘cos it’s gonna be no man. (‘Es de día, pero pesadilla, aparece como cántico. Nada saldrá bien porque no habrá conciencia.’ Letra y traducción propias con ritmos mezclados de Cohen y Marley.)

“Ponen al tablero su vida por su ley, se juegan esa moneda única -si se pierde, no hay otra- por una causa hondamente sentida.” Antonio Machado

Uno tiene que apostar, a través de los millones de anomalías particulares en las que se encarnan las leyes universales del universo y su materia, las leyes de las formaciones sociales y sus luchas de clases, las leyes de la lucha revolucionaria y su teoría, las leyes de la mente humana y su esquizofrenia, las leyes de la conciencia y su inconsciente. Y uno inexorablemente apuesta.

“Y creo que es lo que hay que perseguir, ¿no?, la curiosidad. (…) y jugar con las cosas como cuando eres niño.” Rodrigo Cuevas

Ante el desarrollo del universo tenemos tres límites del conocimiento. Primero, el gran estallido, el origen del cosmos que nos ha dado existencia material. Después fue la aparición de la materia orgánica, la vida, a partir de materia inorgánica, inerte. Y el tercero la pequeña pirueta de la materia viva a la materia viva consciente, la llamada emergencia de la conciencia humana. En los tres es obvio que se han producido saltos cualitativos en la complejidad de la materia, anomalías que han generado nuevas leyes universales.

“La idea y el sentimiento de la inmortalidad serán suplidos por el sentido fraternal del amor.” Antonio Machado

Medusa inmortal o conciencia mortal. Ay, la conciencia emocional, maldición de la materia viva. La medusa inmortal es un ser vivo de una complejidad extremadamente sencilla, por el contrario, el ser vivo humano es de una sencillez extremadamente compleja. Una complejidad que ha alcanzado su culmen en la conciencia social emocional, que es el máximo nivel de complejidad de la materia.

“Nosotros ignoramos que el pensamiento tiene arrabales donde el filósofo es devorado por los chinos y las orugas. Y algunos niños idiotas han encontrado por las cocinas pequeñas golondrinas con muletas que sabían pronunciar la palabra amor.” Federico García Lorca.

“Pienso en España vendida toda, de río a río, de monte a monte, de mar a mar. Toda vendida a la codicia extranjera: el suelo y el cielo y el subsuelo.” Antonio Machado

Históricamente la intervención imperialista de las sucesivas potencias sobre España ha condicionado el desarrollo de una clase dominante dominada, congénitamente débil, raquítica y especulativa. Y ante un movimiento obrero y un pueblo revolucionario especialmente combativos se les ha impuesto una “venda en los ojos” para que queden ciegos ante la intervención de las potencias imperialistas de turno, cuando es absolutamente clave para poder señalar de verdad a nuestros actuales enemigos.

“Con tres heridas yo: la de la vida, la de la muerte, la del amor.” Miguel Hernández

Uno vence, con su herida de la vida a la herida de la muerte, entregándose a su herida del amor.

“En ti quepo, estoy hecho a tu medida; pero si fuera en mí donde algo falta, me crezco… Si fuera en mí donde algo sobra, lo corto.” Dulce María Loynaz

Con ella se ha abierto en canal como nunca lo había hecho antes. Deja brotar su sangre, su sangre más íntima, para que el placer gane al dolor, para que la ternura gane a la razón, para que la alegría gane a la tristeza, para que el volar gane a las ataduras. Deja brotar su sangre, su sangre más íntima, para que, así, de sus sangres fluya un río volador, sin cauces ni orillas, sólo con risas y querencias.

Life with that barmy old codger is always filled with unexpected laughter and wisdom. (‘La vida con este loco viejales siempre está llena de risas y sabiduría inesperadas.’)

Si ya se han desnudado, casi del todo, ¿para qué ponerle un traje a lo suyo? Si ya se han arrancado las etiquetas del cuerpo, casi todas, ¿para qué poner una a lo suyo, a sus masajes profundos, a sus caricias muy hondas y a sus besos tan abismales?

Cuando Mar le gotea sus ternuras, de sus brazos, de sus manos, ay, y de sus labios, le empapa las costuras, le traspasa la borda, ay, y le inunda las sentinas. Las ternuras de Mar goteando le crean un remanso en la voz y en su tono, ay, y en la cadencia de su vida.

La ternura profunda no mata la independencia, por eso la independencia no debe matar la ternura profunda, por eso entrega su ternura eternamente, aunque su eternidad sea tan breve.

Eduardo Madroñal Pedraza

30 de marzo de 1951