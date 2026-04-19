La Casa de la Juventud fue escenario del acto organizado por el Grupo Parroquial de Alhaurín de la Torre, durante el que también se presentó el cartel anunciador de la salida de este año, que ha realizado Francisco García Olmedo

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El Grupo Parroquial de Nuestra Señora del Rocío de Alhaurín de la Torre celebró este sábado el acto de presentación del cartel y su pregón de la Romería del Rocío 2026 en la Casa de la Juventud, donde se dieron cita numerosos hermanos, devotos y vecinos en una noche muy participativa.

El acto contó con la presencia de los concejales Andrés García, Sergio Cortés e Iraya Villalba, además de representantes de hermandades, asociaciones y colectivos tanto del municipio como de la provincia. Andrés García fue el encargado de presentar al pregonero, dedicándole unas palabras antes de darle paso y destacando el significado de este tipo de citas dentro del calendario rociero.

La velada arrancó con una cuidada puesta en escena, con proyección de imágenes de la Virgen del Rocío y música de fondo, en un ambiente que evocaba la romería. Uno de los momentos más llamativos fue la entrada del pitero con la sala a oscuras, que dio paso a un inicio solemne, seguido de una oración conjunta con el público en pie.

El acto continuó con la bienvenida institucional y la intervención del coro, que puso las primeras notas musicales de la noche. A continuación, se procedió a la presentación del cartel anunciador de la Romería de Pentecostés 2026, obra del artista Francisco García Olmedo, que fue descubierto en directo y proyectado posteriormente para todos los asistentes.

Uno de los momentos más especiales fue el nombramiento del Rociero del Año, reconocimiento que pone en valor la implicación y el compromiso con la vida del grupo parroquial a Daniel García Romero, acompañado de la proyección de un vídeo dedicado a la persona homenajeada.

La velada incluyó además un emotivo homenaje, así como distintos momentos de convivencia que reforzaron el carácter cercano del acto.

El reverendo Miguel Chacón Vílchez fue el encargado de pronunciar el pregón, en el que puso en valor la devoción, las vivencias y el sentimiento que rodean a la romería del Rocío, en un discurso cargado de emoción que sirvió como antesala del camino hacia la aldea.

El acto finalizó con la intervención del presidente del grupo parroquial y el canto de la Salve, poniendo el broche a una noche que marca el inicio simbólico de los preparativos de la Romería del Rocío 2026.