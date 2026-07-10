La velada, enmarcada dentro de la programación del ciclo Estivalh, ha combinado monólogos, imitaciones e improvisación ante un público entregado al arte y el ingenio de estos dos cómicos gaditanos

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La Finca El Portón ha acogido este jueves una noche cargada de risas protagonizada por los cómicos gaditanos Miki Dkai y José Campoy, en una nueva cita del ciclo Estivalh, programado por el Área de Grandes Eventos y Actividades del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Los asistentes han disfrutado de una agradable velada y un espectáculo dinámico e interactivo, con una gran participación del público. Al evento ha asistido el concejal de Grandes Eventos y Actividades en El Portón, Andrés García, quien ha destacado la importancia del humor dentro de la programación de verano en el recinto. La propuesta ha sido organizada en colaboración con La Cochera Producciones.

Ambos artistas han ofrecido un show donde han combinado el monólogo tradicional, las anécdotas cotidianas, la improvisación y las imitaciones. Miki Dkai ha centrado su intervención en situaciones relacionadas con la vida familiar y el día a día aportando un tono cercano y reconocible, mientras que José Campoy ha sorprendido con su amplio repertorio de voces e imitaciones, aportando un ritmo constante al espectáculo.

El público ha respondido con continuas carcajadas y aplausos, participando activamente en los momentos de interacción planteados por los humoristas, que han mantenido una conexión permanente desde el inicio hasta el final.

Con esta cita, Estivalh reafirma su apuesta por ofrecer propuestas culturales y de ocio para todos los públicos durante el verano en Alhaurín de la Torre. El ciclo proseguirá en las próximas semanas con nuevas actuaciones y eventos que pueden consultarse en la web www.alhaurindelatorre.es/eventos.