Controlado el incendio declarado en Arroyo Grajea tras afectar a una nave y obligar a cortar la carretera Churriana-Cártama

Informamos de que el incendio declarado esta tarde en el paraje Arroyo Grajea ha quedado rápidamente controlado.

Como medida de seguridad, ha sido necesario cortar temporalmente la carretera Churriana-Cártama, al haber alcanzado las llamas las inmediaciones de la vía. El fuego también ha afectado al interior de una nave, causando daños en maquinaria pesada.

En el operativo han intervenido Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, cuya rápida actuación ha permitido controlar el incendio y evitar que se propagara.

Ante las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios forestales, hacemos un llamamiento a la máxima responsabilidad y prudencia. No arrojen colillas ni ningún otro objeto desde los vehículos, no enciendan fuego en el medio natural y eviten cualquier conducta que pueda provocar un incendio.

Agradecemos la colaboración ciudadana y rogamos seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia.