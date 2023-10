Esta semana, España ha dado un paso significativo en la protección de los derechos de los animales con la aprobación de una nueva Ley de Bienestar Animal. La legislación, que fue votada y aprobada por el Congreso de los Diputados, marca un hito importante en el compromiso del país con el cuidado y el respeto hacia los animales.

Según a informado la Portavoz de la Policía Nacional, las multas podrían llegar hasta los 10 mil € y deja claro que no se pueden dejar animales, perros generalmente, en el interior del vehículo si se exponen a condiciones extremas de temperatura.

También en el caso de los perros no se podrán dejar solos en casa mas de 24 horas sin que nadie esté con ellos, y no es suficiente dejarles agua o alimentación. en caso de otros animales el tiempo maximo no será de más de 3 días.

Hace hincapié en la necesidad de denunciar cualquier perdida de animales, y desaparecen del uso los crueles aparatos eléctricos como las garganteras o collares de descargas.

Entre las disposiciones clave de esta ley se incluyen:

Prohibición de circos con animales: A partir de la entrada en vigencia de la ley, los circos que utilicen animales en sus espectáculos estarán prohibidos en todo el territorio español. Prohibición de experimentación en animales para fines cosméticos: La nueva ley prohíbe cualquier experimentación en animales con fines cosméticos, reforzando así la posición de España en contra de la crueldad animal en la industria de la belleza. Reforzamiento de los controles en criaderos y comercio de animales: La normativa establece requisitos más estrictos para los criaderos y el comercio de animales domésticos, con el objetivo de prevenir la explotación y el maltrato de animales. Sanciones más severas por maltrato animal: La ley contempla sanciones más duras para quienes maltraten a los animales, incluyendo multas significativas y penas de prisión para los infractores. Creación de un registro de maltratadores: Se establecerá un registro de personas condenadas por maltrato animal, lo que permitirá un seguimiento más efectivo y la prohibición de la tenencia de animales para aquellos individuos con antecedentes de abuso.

El Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en un comunicado, destacó la importancia de esta ley en la protección de los derechos de los animales y la promoción de una sociedad más consciente y respetuosa con los seres vivos con los que compartimos el planeta.

Organizaciones defensoras de los derechos de los animales han elogiado esta iniciativa como un avance significativo y han expresado su apoyo a la nueva legislación.

La entrada en vigencia de esta ley marca un hito en el avance hacia una sociedad más compasiva y responsable con los animales en España. Se espera que esta legislación sirva de ejemplo para otros países que buscan fortalecer sus medidas de bienestar animal en el futuro.