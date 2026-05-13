Todavía quedan algunas pocas localidades a la venta para esta función, dirigida por Pablo Beltrán, y que aborda temas universales como la aceptación, los prejuicios y la importancia del diálogo familiar. Será en el Centro Cultural a las 20.00 horas

El teatro volverá a ser protagonista este viernes 15 de mayo a las 20:00 horas, fecha en la que se estrenará la comedia ‘Un novio en París’, dirigida por Pablo Beltrán, una propuesta escénica que combina humor y una mirada actual sobre la tolerancia y la aceptación. La cita tendrá lugar en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’.

Más allá de la comedia, la obra aborda temas universales como la aceptación, los prejuicios y la importancia del diálogo familiar. Todo ello se presenta con un tono ligero y cercano, donde el humor se convierte en el hilo conductor de una historia que invita a reflexionar sin perder la sonrisa.

Además, la representación contará con música de piano en vivo, un elemento que enriquecerá la experiencia teatral. Los actores que forman parte de esta obra son el alhaurino Lucas Mora, Marcelo Franco, Sara Santos, Rubén Molina y Olga Zarandieta.

Las entradas, con un precio de 10 euros, ya se encuentran disponibles en el Centro Cultural y a través de la página web www.mientrada.net. Todavía quedan unas pocas localidades.

Desde el Área de Cultura invitan a disfrutar de esta cita cultural que promete una velada entretenida y emotiva, ideal para los amantes del teatro y para quienes deseen disfrutar de una historia actual contada con humor.

SINOPSIS

Ambientada a principios de los años 2000, la obra presenta a Laura, una profesora universitaria que, tras su divorcio con el prestigioso y seductor catedrático Don Evaristo, decide rehacer su vida iniciando una relación con José, un español tartamudo que reside en París. Paralelamente, su hijo Armando intenta encontrar el momento adecuado para compartir con su madre una importante verdad sobre su vida personal, mientras pasa largas horas conectado a la entonces novedosa red social Messenger.

La trama se desarrolla entre Sevilla y París, dando vida a un variado elenco de personajes que prometen situaciones tan divertidas como entrañables. Entre ellos destacan la peculiar Hermenegilda, una anciana con rasgos de demencia y una inquebrantable afición por el baloncesto, y el joven bohemio Jean Paul, que aporta un toque desenfadado a la historia.