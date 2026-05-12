El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre inicia los trabajos para la señalización de nuevos pasos de peatones con sus correspondientes rebajes, la elevación de una isleta y la construcción de una acera a la altura de la glorieta de acceso a esta zona comercial

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha iniciado obras para el refuerzo de la seguridad vial en la parte sur de la avenida de las Américas, a la altura del acceso a la zona comercial de los polígonos donde se encuentra el supermercado Mercadona. En concreto, se van a señalizar un total de cuatro nuevos pasos de cebra con sus correspondientes rebajes, se va a elevar una isleta y se construirá un pequeño tramo de acerado de conexión para facilitar el paso de los viandantes.

La medida se enmarca dentro del plan encargado por el alcalde, Joaquín Villanova, para favorecer la movilidad y la accesibilidad, especialmente para los peatones, y para eliminar barreras arquitectónicas en el municipio. La propuesta aprobada en su momento por la Junta de Gobierno Local fue presentada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico que dirige Francisco José Sánchez tras el correspondiente informe de la Policía Local.

El informe, redactado en cumplimiento de las competencias otorgadas conforme a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, señalaba la inexistencia de un itinerario de conexión peatonal para que los viandantes pudieran continuar la marcha con seguridad en el lateral de la avenida de las Américas más cercano al citado Mercadona, a la altura de la rotonda.

Por este motivo, el Área de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez ha iniciado los trabajos para estos nuevos pasos de cebra no elevados con señalización horizontal y vertical, así como la conexión de los mismos mediante una acera a construir en una isleta ya existente, todo ello delimitado por líneas longitudinales blancas. Por último, se pintarán de nuevo las señales de ceda al paso horizontales ya existentes y se colocarán los correspondientes discos.

La siguiente fase será la mejora y embellecimiento de la propia rotonda, donde ya en su momento se instaló un radar de control de control de la velocidad para favorecer la seguridad de viandantes y conductores.