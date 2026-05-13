Será el próximo 30 de mayo, a las 11.00 horas, en la plaza de España, y habrá animación temática con la Legión 501, photocall, pintacaras, mercadillo, snacks y bebidas. El acto iba a tener lugar el pasado mes de abril pero se aplazó debido a las lluvias

La Asociación de Párkinson de Alhaurín de la Torre (APAT) ha organizado para el próximo 30 de mayo, sábado, un gran evento bajo el lema ‘Juntos somos fuerza’, destinado a todos los públicos para dar visibilidad a esta enfermedad y, también, a la labor que realizan desde la propia asociación.

Se trata de una actividad que iba a tener lugar el pasado 11 de abril, coincidiendo con el Día Mundial del Párkinson, pero que tuvo que aplazarse debido a la lluvia. Ahora se ha retomado con esta nueva fecha, a partir de las 11 horas en la plaza de España.

La cita, en colaboración con el Área de Asuntos Sociales e Igualdad que dirige María del Carmen Molina, contará con la presencia de la Legión 501, un grupo de voluntarios caracterizados como personajes de la saga Star Wars con quienes el público podrá fotografiarse y disfrutar. El epicentro será la plaza de España, donde habrá música, baile, un mercadillos solidario con artículos elaborados por los propios miembros de la asociación, photocall solidario y talleres infantiles.

La idea es dar a conocer esta enfermedad, que es neurodegenerativa, y cómo saber tratarla y detectar que se puede estar sufriendo la misma. También la asociación busca recursos económicos para dotar a la misma de actividades y talleres enfocados a los enfermos de párkinson y a sus familias y poder llevar a cabo la labor que realizan diariamente con ellos.

Desde APAT invitan a la ciudadanía a participar del evento y colaborar con ellos en este día tan especial.