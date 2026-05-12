La escritora andaluza Reyes Vargas presentó este martes en la Feria del Libro de Málaga su nueva novela, La herida invisible, en un acto celebrado en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga.

La autora estuvo acompañada por José Antonio Sau en una presentación que reunió a lectores y amantes del género negro. Tras el encuentro, Vargas firmó ejemplares en la caseta de la librería Proteo.

Con esta nueva publicación, editada por Plaza & Janés, Reyes Vargas regresa al universo de la inspectora Jara Vega tras el éxito de Feria de sombras. La novela está ambientada entre Sevilla e Itálica y arranca con el hallazgo de un cadáver mutilado en las galerías del antiguo anfiteatro romano.

A partir de ese crimen, la investigación conduce a una trama marcada por la violencia, los secretos y la radicalización en entornos digitales, incorporando además escenarios reconocibles del sur de España.

Natural de Villanueva de San Juan y residente en Málaga, Reyes Vargas se consolida como una de las voces emergentes del thriller ambientado en Andalucía.