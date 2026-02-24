(Mariano Cabrero Bárcena) Es un hecho real, y persistente, que, en las sociedades actuales, las crueldades-violencias de género, malos tratos a menores, vejaciones a los ancianos, guerras fratricidas -, se han convertido en unas conductas cotidianas de las que todos somos testigos fidedignos. Y es que la fuerza no es el remedio, y está imperando en los tiempos que corremos un hecho lamentable: Violar por violar (Los animales matan por hambre, pero los hombres/mujeres matan por puro placer). ¿Porque al maltratar a una mujer se deshonra su cuerpo, su alma, su mente y también su corazón?

En la pasión de las relaciones amorosas podemos comprobar, fehacientemente, cómo el amor y el odio conviven dentro del corazón humano: esto se produce ineludiblemente, entre los celos y la ruptura de la pareja (en los matrimonios ocurre otro tanto de lo mismo). Porque ante la amenaza de la pérdida amorosa de cualquier pareja con un supuesto rival-cualquier amante liberal, se trate de ella o de él-, pueda ser excluido ese supuesto rival e, incluso, la pareja sentimental en cuestión. Ver para creer…

Se puede decir, y uno lo dice, que, si una persona ha tenido comportamientos violentos y éstos los repite con frecuencia, la violencia se convierte en un proceder común de su conducta humana. Dentro de la sociedad actual, predomina la violencia por la violencia con cierta frecuencia, si las relaciones de los miembros que la componen son violentas.

La violencia siempre engendra violencia. Los niños que durante su infancia han padecido violencia-en sus fueros internos: tales como malos tratos, abandono o privación afectiva, o han sido sobreprotegidos hasta el punto que siempre se les satisfagan sus deseos-, son los que con mayor número probabilidades tienden a ser violentos, en su relación con los demás. Sí es cierto que el niño debe ser querido y también cuidado por sus propios padres, pero nunca hemos de fomentar ‘el niño invernadero’, y ha de preparársele para el día de mañana…En términos generales van a ser más violentos, y me refiero a los niños, aquellos que se han criado en ambientes cargados de violencia. Y vuelvo a repetir, con perdón, que…la violencia siempre engendra violencia.

El recuerdo sola y emanando dulzura, amor, placer por todos sus costados. En muchos lugares de nuestra querida España, La tierra, saturada de sangre, seguirá vomitando sangre. Sangre de color del crimen cometido. Una vez, y otra vez también, la mujer sucumbirá por otra nueva violencia de género más, a manos de cualquier vividor de guante blanco.

Las raíces de la violencia son palomas mensajeras, que se extienden por el mundo entero y se asientan en cualquier lugar de la tierra, sembrando los campos con cruces: cruces con muertos, muertos con cruces. Occidente-sus naciones- sufren aquella en sus propias carnes, y las padecen como una especie de epidemia sin precedentes en la historia de la humanidad.

Esos veintitrés años de cualquier fémina son inolvidables para cualquier hombre. Hay en ellos belleza serena, inteligencia innata para desarrollarla ampliamente, y mucha melancolía en sus corazones. Hay que tratar de no mentir, más uno lo haría en dos casos muy concretos: a) para salvar la vida de un ser humano, y b) para elogiar la belleza de una mujer. Parto de la base que para uno existen, tan sólo, mujeres menos guapas- pues toda mujer tiene su encanto. Y es que la mujer es el ser más maravilloso sobre la tierra. Sin ellas, y esto es así, no estaríamos en este valle de lágrimas llamado ‘Tierra’. Amar es vivir, y se vive para vivir, para más vivir, para amplificar, y progresar, y extender, y, si no surgen obstáculos imposibles de resolver, desalojar de los vientres femeninos …seres humanos inolvidables e irrepetibles para la creación de la humanidad. Todo va por su camino, así pensado y bien meditado, ¿no lo adivináis de esta manera?

Hay que tratar de no mentir, más uno lo haría en dos casos muy concretos: a) para salvar la vida de un ser humano, y b) para elogiar la belleza de una mujer. Parto de la base que para uno existen, tan sólo, mujeres menos guapas, pues toda mujer tiene su encanto. Y es que la mujer es el ser más maravilloso sobre la tierra. Sin ellas, y esto es así, no estaríamos en este valle de lágrimas llamado Tierra.

Observamos cómo se protegen moradas, cómo se establecen sistemas de seguridad mediante alarmas eléctricas en las viviendas, fomentando el crecimiento de industrias lucrativas del propio ramo. La gente ha cogido miedo, diría uno, gastándose sus dineros para protegerse de los pies a la cabeza, y entrar en posesión de armas de fuego-muchas veces de manera ilegal-, para su protección y las de sus deudos. (Las armas las carga el diablo.)

Una mujer no debería jamás perder su empleo por el mero hecho de serlo, ni tampoco por dar a luz, ni tan siquiera cobrar menos que un hombre, que sucede con bastante frecuencia en las empresas privadas: si son funcionarias del Estado tienen los mismos derechos que los hombres, y, por tanto, también las mismas obligaciones. Sin embargo, quien organiza algo particular-una falla valenciana, un concurso de belleza, un baile, un banquete, una cofradía de Semana Santa, una comida de confraternidad …-, tiene en sus manos el poder de exigir ciertos requisitos e instaurar unas reglas del juego, que han de cumplir los que participan en estos eventos festivos. Todos sabemos que existen clubes y tertulias que son únicamente para mujeres u hombres, que están regidos por los estatutos fundacionales de unos y otros: nadie se rasga las vestiduras por estas costumbres habituales en nuestra sociedad del siglo XXI. E incluso hay bandas de música formadas, única y exclusivamente, por féminas, y esto es loable y bueno: ¡Ya es hora que las hijas de Eva posean sus propios espacios de divertimiento y expansión cultura!: ¿No estáis de acuerdo con mi manera de pensar?

La Coruña, 28 de enero de 2026

©Mariano Cabrero Bárcena es escritor