Más de 130 participantes de 6 municipios de la provincia se dieron cita el pasado sábado en el Recinto Ferial de Alhaurín de la Torre para tomar parte en una nueva jornada del IV Circuito Provincial de Petanca Diputación de Málaga.

Numerosos equipos de los municipios de Pizarra, Alhaurín el Grande, Casarabonela, Ojén, Torremolinos y Alhaurín de la Torre han disputado esta jornada en las pistas de petanca habilitadas en el Recinto Ferial. El evento se ha desarrollado de forma simultánea con equipos mixtos compuestos por entre tres y cinco jugadores, el menor de los cuales determina la categoría en la que compite su equipo (Categoría General, +45, +60 y +70).

El concejal de Deportes, Sergio Cortés, acudió al torneo, donde departió con los participantes y realizó la entrega de trofeos a los equipos ganadores, entre ellos, muchos de Alhaurín de la Torre, que ganaron trofeos en todas las categorías, en algunas de ellas, haciendo doblete y ganando el campeonato y el subcampeonato.

El pasado mes de enero arrancó el IV Circuito Provincial de Petanca de la Diputación de Málaga, que se celebrará hasta finales de abril con participantes de 25 localidades.

El calendario del circuito consta de cuatro torneos comarcales puntuables que se celebran entre los meses de enero y abril. Los municipios han quedado enmarcados en tres grupos; Alhaurín de la Torre se encuentra en el grupo 1 junto a Alhaurín el Grande, Almogía, Casarabonela, Istán, Ojén, Pizarra y Torremolinos.

Los tres mejores equipos de cada categoría se enfrentarán en la final, que tendrá lugar el 23 de mayo en las Pistas municipales de petanca Algarrobo Costa (Otawa) de Algarrobo.

Por otro lado, la Gala de este IV Circuito Provincial de Petanca se celebrará el 18 de junio en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga.