(PACMA) El Partido Animalista critica la exclusión de millones de animales y la falta de medidas efectivas contra el abandono y el maltrato

Madrid, 30 de septiembre de 2024 — El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha calificado este lunes la Ley de Bienestar Animal, que acaba de cumplir un año en vigor, como una norma insuficiente y excluyente que ha supuesto un grave retroceso en los derechos de los animales. Ya antes incluso de su entrada en vigor, PACMA ha señalado repetidamente las graves deficiencias de la ley, que deja desprotegidos a millones de animales, y ahora, un año después, los efectos negativos son más evidentes que nunca.

«Esta ley ha fallado en su principal objetivo: proteger a los animales. En lugar de avanzar, hemos retrocedido, y lo que es peor, el abandono y el maltrato han aumentado», ha afirmado Javier Luna, presidente de PACMA. «Los animales más vulnerables, como los perros de caza y los animales de producción, siguen viviendo en condiciones deplorables y completamente desprotegidos por una ley que debería haber sido un cambio histórico».

La formación animalista subraya que la ley no ha contribuido a frenar el abandono y maltrato animal. Lejos de mejorar, estas prácticas se han incrementado, especialmente entre los animales excluidos de la normativa, como los perros de caza y los animales de producción, quienes continúan sufriendo condiciones de vida inhumanas. Según el estudio «Él nunca lo haría 2024», de la Fundación Affinity, no ha cambiado el número de animales recogidos por las protectoras respecto al año anterior, pero sí se han reducido el número de adopciones de esos perros y gatos, siendo tan solo el 45%.

PACMA también denuncia que las colonias de gatos comunitarios no están recibiendo la protección que necesitan, ya que muchos ayuntamientos ignoran la normativa vigente y el Gobierno no aplica medidas para garantizar su cumplimiento.

Un año después de su entrada en vigor, la ley sigue sin contar con el reglamento necesario para hacer efectiva más de la mitad de sus disposiciones, y el listado positivo de animales al que hace referencia aún no ha sido elaborado, lo que la deja en gran parte inaplicable. Además, la falta de control en su ejecución ha hecho que muchas de sus medidas sean ineficaces. «Es inaceptable que, tras un año, no haya ningún avance real en la protección animal. La ley es papel mojado si no se implementan medidas serias y contundentes», ha declarado Luna.

El presidente del Partido Animalista ha recordado que «existen leyes autonómicas mucho más avanzadas y menos excluyentes que la ley nacional, que se tendrán que adaptar a la nacional, suponiendo un gran atraso en materia de protección animal».

PACMA concluye con una exigencia clara a las autoridades: la ley debe ser modificada para incluir a todos los animales sin excepción y establecer mecanismos efectivos de control y sanción. «Es necesario que se implementen reformas que aseguren que todos los animales, independientemente de su especie, reciban la protección que merecen. No podemos seguir aceptando leyes que dejan fuera a millones de animales», ha sentenciado Luna.

El Partido Animalista insta al Gobierno a actuar con urgencia y a mostrar un verdadero compromiso con el bienestar animal, fortaleciendo la ley y sus mecanismos de aplicación para garantizar un futuro libre de maltrato y abandono.