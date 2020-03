(A. P. A.) La verdad es que no me gusta nada tener que solicitar este tipo de medida. Pero visto y comprobado el comportamiento ante la campaña que realizó el Sr. Alcalde, la Concejal de Medioambiente y el Concejal de SS.OO; en vista de que la misma no ha tenido casi nada de repercusión en relación con en el tema de la limpieza de los orines de nuestras mascotas, pues no me queda más remedio que solicitar la misma medida que ha aplicado ya el Ayuntamiento de Ronda (hay que recordar, que no tiene que ser como consecuencia de haberlo puesto en la práctica dicho Ayuntamiento, si no que, desde mi punto de vista, se nos ha dado la oportunidad a los ciudadanos de Alhaurín a través de la campaña antes aludida y publicada en el Facebook del Ayuntamiento (que ha sido muy poca, por cierto), habiendo pasado un tiempo más que prudencial desde dicha campaña, pues solicito como ciudadano que pago impuestos, (como todos), que ya que existe una Norma, se ha publicitado, se ha realizado campaña, nada más y menos que por el Sr. Alcalde (vean facebook ayuntamiento), pues es hora, ya que no aprendemos de otra manera, de que la policía municipal (me hubiese gustado que ésta hubiese realizado también notificaciones verbales a los ciudadanos) imponga las sanciones que considere oportunas; vamos, no pido otra cosa distinta de que se cumpla la norma por parte de los ciudadanos y por la Policía Municipales.

Y pienso que sería mejor así, puesto que cualquier sanción impuesta y publicitada (igual que cuando se sanciona a los grafiteros) en los medios sería la mejor publicidad para que todos vayamos concienciándonos de que el pueblo debe estar limpio; y concienciarnos de que el Ayuntamiento, con los impuestos de todos, está haciendo labor por mejorar la calidad de vida de las mascotas, instalando fuentes para beber en la avenidas, instalando parques para perros, instalando depósitos de recogidas de excrementos, etc… ES DECIR, QUE ESTA GASTÁNDOSE UN DINERO PARA NUESTRAS MASCOTAS, Y NOSOTROS, LA MAYORÍA, NO ESTAMOS CUMPLIENDO CON NUESTRAS OBLIGACIONES.

No se me olvidará cuando una chica, en el parque de Carranque, dejó que sus dos perros se orinasen al lado de unos bebés que estaban tomando el sol con sus madres. Se le hizo la observación y la puñetera se molesta, cuando la molestia era para esos bebés que no tienen porqué estar recibiendo los olores de los orines de sus perros.

Por eso es bueno que también sepan los ciudadanos, y TAMBIÉN LA POLICÍA MUNICIPAL Y CONCEJAL, (QUE DEBERÍA INTERNAMENTE DAR INSTRUCCIONES A SUS POLICÍAS PARA PONER YA EN PRÁCTICA UNA NORMATIVA). Porque si no, para qué las Normas?. Entiendo, que no es motivo suficiente el hecho de no haber el suficiente número de Policía Municipal (por cierto yo siempre he reclamado y apoyado a los sindicatos para que aumenten el número de policías municipales) sea IMPEDIMENTO para actuar ya. El pueblo se lo merece, los ciudadanos merecemos un pueblo más limpio, y sobre todo, me jode mucho (con perdón por la expresión) tener que pagar impuestos para que los perros estén más cómodos, y sin embargo, nosotros los dueños de los mismos no cumplimos las normas.

Y LO MALO ES QUE TAMPOCO NO LAS HACEN CUMPLIR. CON LO FÁCIL QUE SERÍA QUE INFORMASE LA POLICÍA MUNICIPAL A AQUELLAS PERSONAS QUE LLEVAN SUS MASCOTAS DE LA OBLIGACIÓN DE LIMPIAR LOS ORINES Y LLEVAR LA BOTELLA DE AGUA (está claro que en el tema de la recogida de las cacas, estamos más concienciados e informados). BUENO, PUES NADA, ESPERO QUE ALGÚN DÍA EL AYUNTAMIENTO ACTÚE COMO EL DE RONDA, PERO NO POR SEGUIR LOS PASOS DEL MISMO, SI NO PORQUE ES OBLIGACIÓN NORMATIVA Y PORQUE YA ESTÁ BIEN DE GASTAR UN DINERO PARA INFRAESTRUCTURAS PARA LOS PERROS Y LOS DUEÑOS PASEMOS DE NUESTRAS OBLIGACIONES.

En resumidas cuentas, solo estoy pidiendo que se actúe como cuando se cambia la señalización de las calles, se da un tiempo razonable para que los ciudadanos se informen de la nueva señalización, y en el caso de que no se cumpla, pues se sancione. Pero durante ese tiempo, el Ayuntamiento y la Policía Municipal informan. Entonces por qué no con la Norma Medioambiental de la recogida y limpieza de los excrementos y orines de nuestras mascotas?. Qué sentido tiene?. PUESTO ASÍ, MEJOR QUE IMPONGAN UN IMPUESTO GENÉRICO PARA LOS DUEÑOS DE LAS MASCOTAS Y POR LO MENOS, ESTAREMOS CONTRIBUYENDO ECONÓMICAMENTE A LA LIMPIEZA DEL PUEBLO. AUNQUE LO JUSTO SERÍA QUE SE ACTUASE EN LA PERSONA QUE INCUMPLE, PORQUE LA OTRA FÓRMULA SERÍA MÁS INSOLIDARIA Y “PAGARÍAN JUSTOS POR PECADORES”.

Un saludo y por un Alhaurín más limpio. Que se puede.