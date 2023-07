(Nuria Suárez) Mientras Sánchez y Feijóo se acusaban mutuamente de no dejarse hablar, otro debate se produjo en paralelo, ‘el de la otra realidad sobre la que los candidatos de PSOE y PP callaron, porque tampoco pueden hablar’. Esto es lo que piensa Nuria Suárez, candidata a la Presidencia de Recortes Cero.

‘Todas las semanas conocemos un dato nuevo sobre los beneficios extraordinarios de bancos y monopolios, que como ya ha dicho la OCDE, son el resultado de la inflación, no de la buena gestión o de la bonanza económica, dicho de otra manera, se enriquecen a costa del resto de la sociedad, y en el debate de ayer no se dijo ni una sola palabra de este atraco’. Según Nuria Suárez, ‘en el bloque económico solo se dijo una frase sobre la difícil situación que está pasando la gente y la dijo Feijóo para atacar a Sánchez, no para hablar de lo que pasa’. En Recortes Cero consideran que ambos están incapacitados para hablar de una situación que no tienen intención de cambiar, y que es un tema tabú en la campaña electoral, ‘un auténtico elefante en la habitación que parece un vampiro porque no se refleja en el espejo’.

‘Ni una sola vez se dijeron las palabras ‘redistribuir la riqueza’, ni se puso encima de la mesa ni una sola medida para poner fin al atraco y movilizar los recursos necesarios para crear nueva riqueza y empleo’.

La formación, que es la única fuerza extraparlamentaria que se presenta en todas las circunscripciones del país, al Congreso y al Senado, denunció la semana pasada la exclusión de los extraparlamentarios de los debates en los medios, ‘lo que hace Canal Extremadura organizando un debate con 10 candidatos es el futuro de la comunicación electoral, es muy difícil que la gente vuelva a aceptar un bipartidismo informativo’. Por eso registró peticiones de amparo en todas las oficinas de las defensorías del pueblo autonómicas y promovió una concentración en la que participaron 14 formaciones extraparlamentarias que representan al 60% de las listas.

Nuria Suárez, en su valoración del debate de ayer, ha concluido que ‘lo de menos es si fue bronco, o si las maneras nos indignaron a todo el mundo, incluso si no escuchamos cuáles eran sus propuestas, porque ambos candidatos están incapacitados para señalar el atraco que estamos sufriendo trabajadores, pymes y autónomos en todo el país, y que solo se puede revertir redistribuyendo la riqueza, recuperando el rescate bancario, redistribuyendo los salarios o blindando las pensiones en la Constitución’.