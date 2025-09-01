Con esta estrategia se mejora la accesibilidad al programa a todas aquellas mujeres que viven en zonas alejadas de las unidades fijas

La Unidad Móvil del Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama continúa con su recorrido por los municipios del Distrito Valle del Guadalhorce para mejorar la accesibilidad al Programa a las mujeres residentes en estas poblaciones que se encuentran alejadas de las unidades fijas. En esta ocasión se traslada a Alhaurín de la Torre, donde permanecerá ubicada en el aparcamiento situado frente al centro de salud de la localidad, desde el próximo 5 de septiembre hasta el final del presente año. Se anima a las mujeres con edades comprendidas entre 49 y 71 años, residentes en esta localidad a que comprueben que han recibido su cita y que participen.

El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama de la Consejería de Salud y Consumo invita a la población femenina residente en Andalucía con edad comprendida entre 49 y 71 años para que se realicen una mamografía cada 2 años. Este año el programa incorpora como novedad a las mujeres de 49 años. Las destinatarias del programa son citadas mediante carta para acudir a una unidad de exploración mamográfica, y el resultado de la misma se remite también por correo postal a su domicilio. En el caso de que sea necesario completar el estudio con otras pruebas complementarias, la mujer será citada por carta en su hospital de referencia.

Si desean consultar alguna duda, cambiar la cita recibida o volver a solicitarla (si por cualquier motivo no hubiese podido acudir antes) pueden contactar a través del teléfono 6770070147 o info@cribadoenandalucia.es.