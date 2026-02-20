En la programación de la materia de Atal e interculturalidad es fundamental aprender el castellano e integrarse en el contexto educativo y social al que se incorporan los estudiantes tras venir de sus países de origen , sin embargo también es vital que se haga un mantenimiento de sus culturas de origen y una enseñanza de la cultura del país y de la región donde viven ahora y en este caso se trata de España y Andalucía.

Aprovechando la fecha muy próxima del Día de Andalucía, los alumnos extranjeros de diversos países han aprendido en la clase de Atal aspectos esenciales de la cultura andaluza, sus costumbres y tradiciones, para de este modo hacer unos proyectos de trabajo muy atractivos y llenos de detalles que han querido y sabido plasmar de una manera muy original y bastante creativa.

Los trabajos se han elaborado en castellano , ucraniano, Bambará, francés , árabe , danés , inglés , italiano, portugués y estonio.

El alumnado ha podido aprender lo que es un vestido de flamenco, una sevillana, la bandera andaluza, el aceite de oliva, las aceitunas, la guitarra flamenca y por ejemplo qué son y cómo se usan los abanicos.

Sin duda es totalmente vital comprender e indagar sobre la cultura española y andaluza, ya que son los lugares en los que van a vivir posiblemente muchos años de sus vidas.

De este modo la materia de Atal e interculturalidad se hace para ellos mucho más útil y práctica y les da herramientas positivas para su desarrollo personal y humano en nuestra región.

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de Atal e interculturalidad IES Galileo Alhaurín de la Torre, IES Juan Ramón Jiménez de Málaga e IES Los Manantiales de Torremolinos.