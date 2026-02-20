Proyectos de trabajo para el día de Andalucía año 2026 alumnado extranjero de Atal del instituto Juan Ramón Jiménez de Málaga, IES Galileo de Alhaurín de la Torre, IES Los Manantiales de TorremolinosEn la programación de la materia de Atal e interculturalidad es fundamental aprender el castellano e integrarse en el contexto educativo y social al que se incorporan los estudiantes tras venir de sus países de origen , sin embargo también es vital que se haga un mantenimiento de sus culturas de origen y una enseñanza de la cultura del país y de la región donde viven ahora y en este caso se trata de España y Andalucía.

Aprovechando la fecha muy próxima del Día de Andalucía, los alumnos extranjeros de diversos países han aprendido en la clase de Atal aspectos esenciales de la cultura andaluza, sus costumbres y tradiciones, para de este modo hacer unos proyectos de trabajo muy atractivos y llenos de detalles que han querido y sabido plasmar de una manera muy original y bastante creativa.

Los trabajos se han elaborado en castellano , ucraniano, Bambará, francés , árabe , danés , inglés , italiano, portugués y estonio.

El alumnado ha podido aprender lo que es un vestido de flamenco, una sevillana, la bandera andaluza, el aceite de oliva, las aceitunas, la guitarra flamenca y por ejemplo qué son y cómo se usan los abanicos.

Sin duda es totalmente vital comprender e indagar sobre la cultura española y andaluza, ya que son los lugares en los que van a vivir posiblemente muchos años de sus vidas.

De este modo la materia de Atal e interculturalidad se hace para ellos mucho más útil y práctica y les da herramientas positivas para su desarrollo personal y humano en nuestra región.

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de Atal e interculturalidad IES Galileo Alhaurín de la Torre, IES Juan Ramón Jiménez de Málaga e IES Los Manantiales de Torremolinos.

Artículos relacionadosMás del autor