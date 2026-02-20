Durante el acto el Grupo Parroquial de Jesús Caído y la Amargura ha presentado también su cartel anunciador, obra de Fernando Arrabal, y ha desvelado alguna de las principales novedades de la procesión de este año

El Grupo Parroquial de Jesús Caído del Paso y María Santísima de la Amargura ha celebrado en la tarde de este viernes su pregón del Martes Santo y la presentación del cartel de su salida procesional en un concurrido acto en el salón de usos múltiples de la Casa de la Juventud que ha contado con la asistencia del alcalde, Joaquín Villanova; concejales de la Corporación Municipal; el párroco Manolo Córdoba; y representantes de cofradías, grupos parroquiales y colectivos del municipio.

El presidente del Grupo Parroquial, José Manuel Gutiérrez, junto a miembros de su Junta de Gobierno, han ejercido de anfitriones de todos los invitados y asistentes.

El acto, presentado por Susana Valero, ha dado comienzo con un vídeo promocional del Martes Santo 2026 con imágenes de la procesión del pasado año. Seguidamente, se ha dado a conocer el cartel que anuncia su estación de penitencia en este 2026, una fotografía de María Santísima de la Amargura obra de Fernando Arrabal. El autor y la vicepresidenta del grupo han sido los encargados de descubrirlo.

La Amargura ha tenido una serie de reconocimientos a personas que trabajan con ellos o que con su trabajo engrandecen a la corporación del Martes Santo. Así, se ha nombrado a los nuevos mayordomos del trono de María Santísima de la Amargura que son Jesús Gómez y Mario Pérez; han concedido al concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García, el privilegio de dar los primeros toques de campana del trono el Martes Santo; se ha reconocido a la Banda Municipal de Música, en la persona de su director Alfonso Ortega, quienes pondrán los sones musicales tras el trono de la Virgen de la Amargura por primera vez; han agradecido el acompañamiento de los Veteranos Paracaidistas de Málaga en la procesión de 2025 y se les ha dado la bienvenida a los Veteranos del Ejército del Aire, que estarán el próximo Martes Santo formando parte del cortejo procesional; a la labor y el trabajo del Área de Servicios Operativos del Ayuntamiento; y han distinguido al alcalde, Joaquín Villanova, como hermano mayor honorario del grupo, algo que ha recibido con mucha emoción y gratitud.

A continuación, se ha llegado al momento cumbre con el sentido pregón que ha pronunciado el periodista alhaurino Luis Algoró, que ha subido muy emocionado al escenario tras ser presentado por el pregonero de 2025, el diácono parroquial José Antonio Aguilar, para dirigir unas hermosas palabras que han calado profundamente en los asistentes. En su intervención, Algoró ha destacado el crecimiento del grupo en los últimos años y ha dedicado unas sentidas palabras a la Virgen de la Amargura y a Jesús Caído del Paso.

Tanto el pregonero como el cartelista han recibido un obsequio en señal de agradecimiento por el trabajo realizado.

El tesorero de la Amargura, Francisco Mateo, ha dado las gracias a todos los presentes, a los miembros de su grupo parroquial por el trabajo que están realizando y el esfuerzo por sacar adelante tanto el grupo como la próxima salida procesional.

También ha recordado que en este Martes Santo de 2026, que será el 31 de marzo, se presentarán novedades como la representación teatral que se hace de la Pasión que en esta ocasión será en la misma Plaza de la Concepción, justo a la salida del cortejo, y el estreno del ropaje de los monaguillos obra de Málaga Bordados