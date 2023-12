(Eduardo Madroñal Pedraza) “Poblado por una Mar indefinida y discontinua, en la duermevela entre ayer y mañana, una flecha ciega me atraviesa y de la oquedad fluyen, arrítmicamente algunas palabras que no son mías. Por ti, amaré las diminutas esquirlas dolorosas. Te santifico y te bendigo, en un instante, ay, como amante. Aunque ya no quiero amarte, sólo quiero poblarte” . E. Madroñal P.

Somos quienes nos pueblan, desde que nacemos hasta que morimos. Nos pueblan trabajo y explotación, propiedades y opresión, poder y dinero; nos pueblan palabras, miradas y sonrisas; nos pueblan abrazos, caricias y besos; nos pueblan años, experiencias y sabiduría; nos pueblan mentiras, inocencia y placer; nos pueblan conciencias oprimidas y liberadoras, subordinadas e independientes, reaccionarias y revolucionarias.

Cantamos a nuestras vidas, porque resuenan muchas vidas y, cuando nos pueblan, emanan todas esas vidas; porque pululan muchas risas y, cuando nos pueblan, retumban todas esas risas; porque en nuestras sangres habitan muchas sangres y, cuando nos pueblan, fluyen todas esas sangres.

Nos pueblan las rutas senderistas

De Madroñal a Telde es una ruta senderista. De Madroñal a Telde es un camino geográfico por todas las Españas. De Madroñal a Telde andando toda Iberoamérica. De Madroñal a Telde parando también en Filipinas.

Saliendo de El Madroñal subimos hacia la Cruz del Gamonal, cruzamos luego el Barranco de Las Goteras, con dirección a Palmital Alto hasta un cruce a la derecha, bajamos por El Hoyo y Valle Casares y llegamos a San Roque. Subimos por el Barranquillo de Juan Inglés a la degollada de Piletas, allí giro radical a la izquierda y subir a la Montaña de Las Palmas por el camino más corto. Vistas maravillosas desde la cumbre, y bajamos por el camino de Tara dirección a Telde.

Nos pueblan todas las Españas

Madroñal es un municipio de la provincia de Salamanca, en Castilla y León. Madroñal es una pedanía del municipio de Montoro, en la provincia de Córdoba, en Andalucía. La Madroñal es una pedanía del municipio de Benahavís, en la provincia de Málaga, también en Andalucía. Chapera-Madroñal es una pedanía del municipio de Casabermeja, en la provincia de Málaga, en Andalucía.

La Ermita de la Virgen del Madroñal -un entorno místico con un emplazamiento privilegiado sobre las aguas del Embalse de Entrepeñas- en Auñón, en la provincia de Guadalajara. El origen de la Ermita data de los años de la reconquista en tiempos del rey Alfonso VI, cuando un pastor encontró una talla de la Virgen en el tronco de una madroñera.

Pero también La Madroñal es una pedanía del municipio de Santa Brígida, en la provincia de Las Palmas, en las Islas Canarias.

Y Telde procede del término aborigen “Telle” con el que los antiguos canarios conocían a esta zona de la isla, y que por homofonía ha venido a convertirse en Telde. La ciudad lleva tal nombre porque en la zona abundaba extraordinariamente el higo y que Telde (Telle aborigen) significa higo. Todavía existe la supervivencia de este nombre en la denominación de una zona de ésta que lleva actualmente el nombre de Higuera Canaria.

Nos puebla Iberoamérica

Los intercambios de población entre Canarias y Cuba se conforman a lo largo de los siglos con una serie de características identificables: el carácter familiar de la misma, el prestigio del canario en América en cuanto trabajador eficaz, y la constancia de lugares de destino en Cuba. Los canarios sumaban 48.192 emigrantes en 1862, lo cual representaba el 41,5% del total hispano. Los naturales de Canarias fueron un elemento clave en las zonas rurales de la sociedad cubana; de ellos surgirá, con el paso del tiempo, lo que en Cuba se denomina guajiro, es decir, el peculiar campesinado blanco cubano.

“Dos lágrimas por sus rugosas mejillas cayeron, / una para recordar y otra para el abrazo sincero, / el océano por el verso nos abrió un sendero, / savia de Cuba y Canarias, el mismo latido sintieron. Jesús Ruiz Mesa en La Habana (Cuba), marzo de 1981”.

El tercer país con mayor número de personas -el segundo en proporción al total de la población- apellidadas Madroñal es Argentina, unas 400. Madroñal es una localidad al sur de Comodoro Rivadavia, en Argentina. También Madroñal es una localidad en Panamá. Y en Villavieja, Huila, Andino, en Colombia.

Nos puebla Filipinas

La historia española tiene una deuda con Rafael Alonso Mederos, familiar de un teldense, que fue uno de los últimos de Filipinas, un soldado majorero de Villaverde que falleció a los 21 años en 1898 en la iglesia sitiada de Baler, a lo que sobrevivió Eustaquio Gopar, majorero de Tuineje, que sí recibió medallas y glorias.

El segundo país con más personas apellidadas Madroñal es Filipinas, unas 630, y el tercero en proporción con el resto de la población. El primer país donde lo tienen como primer apellido 1.314 personas y como segundo 1.279, y 7 con los dos apellidos Madroñal.

Nos puebla la viejísima y compleja sustancia

Desde Sevilla a Barcelona, pasando por Toledo y Madrid, desde los cuatro puntos cardinales, la viejísima y compleja sustancia de España nos puebla y con su hilo irrompible, melódicamente, funde las regiones de nuestro país contra vientos y mareas, contra ataques externos y puñaladas traperas.

“Al lado de mi cabaña / tengo una huerta/ y un madroñal…” Cancionero popular.

Eduardo Madroñal Pedraza