Para la temporada que comienza en septiembre, el área dirigida por Iraya Villalba incorpora la iniciación al tatuaje y una formación en costura creativa. La campaña de captación de alumnado, que comienza el lunes 1, lleva por nombre ‘Ready pa’ la vuelta’

‘Ready pa’ la vuelta’ es el original nombre de la campaña de captación de alumnado que el Área de Juventud, dirigida por la edil Iraya Villalba, ha elegido para dar a conocer la extensa carta de cursos y talleres gratuitos que comenzarán a finales de septiembre. El periodo de inscripciones se abrirá el próximo lunes, día 1, a partir de las 10:00 horas, y solo será posible reservar plaza a partir de los códigos QR que figuran en los carteles adjuntos.

Como cada año, se mantienen algunas actividades ya consolidadas y de gran aceptación entre la población juvenil de Alhaurín de la Torre, como la asesoría sexológica, manualidades, bailes modernos, kikiwaka, juegos de mesa, maquillaje y refuerzo escolar. Como grandes novedades, se incorporan un taller de iniciación al tatuaje y otro de costura creativa.

Los cursos se desarrollarán, como siempre, en las distintas salas de formación de la Casa de la Juventud. La mayoría se impartirán en horario de tarde, aunque habrá algunos en horario de mañana, como los talleres de maquillaje y lenguaje de signos.

Iraya Villalba, durante la presentación de la campaña, subrayó que su Área está completamente abierta a recibir nuevas ideas y proyectos, con el fin de darles forma y apoyar su desarrollo. Por su parte, Marta Oballe, técnica de Juventud, animó a inscribirse cuanto antes debido a la alta demanda que suelen tener estos talleres, aunque destacó que están pensados para todos los públicos y abarcan un amplio abanico de intereses.

Inicio de los talleres: semana del 29 de septiembre.

Toda la info detallada en los carteles.

Talleres disponibles:

Baile moderno (4-12 años) → Lunes y viernes

Manualidades (4-12 años) → Martes y jueves

Multideporte (4-12 años) → Martes y jueves

Refuerzo escolar (6-12 años) → Lunes y miércoles

Curso de maquillaje (+16) → Martes

Juegos de mesa (+4 años) → Viernes

Kikiwaka (4-8 años) → Lunes y miércoles

Escritura creativa (+12) → Martes

Lengua de Signos Española (+8 años) → Martes

Iniciación al tatuaje (+16) → Miércoles

Costura creativa (+16) → Martes mañana, martes y jueves

