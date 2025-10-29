El curso anterior ya tuvimos el placer de contar con la presencia y conferencia del reputado y reconocido periodista del Diario Sur de Málaga Don José Rodríguez Cámara.

Este curso lo hemos vuelto a invitar porque el periodismo es una carrera y una profesión apasionante y al alumnado le atrae y la verdad las anécdotas que cuenta José son muy interesantes sobre su trayectoria profesional como periodista en este medio de comunicación de tanto prestigio.

Resulta que dos de nuestros alumnos de cuarto quieren ser periodistas uno de ellos radiofónico y el otro freelance o va a tocar diversos palos y a ambos les apasiona la carrera de periodismo.

Así que la conferencia fue interesante ya que contamos con un pequeño debate entre Don José Rodríguez y cuatro alumnos del centro que estaban interesados en el tema.

Es muy importante traer a los centros educativos diferentes profesionales de diversas carreras para que nuestro alumnado conozca de primera mano las posibles salidas vocacionales para su futuro laboral.

Y como siempre agradecer de corazón la asistencia de Don José Rodríguez Cámara su implicación en la tarea educativa.

Agradecer también al profesorado de Guardia , al Equipo directivo y a la Orientadora del centro Carolina Mozo Quesada su inestimable colaboración en la organización y buen desarrollo de las jornadas de conferencias.

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de Atal y de interculturalidad

IES Galileo Alhaurín de la Torre Málaga