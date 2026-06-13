El autor es un veterano guía turístico con más de 50 años de experiencia que ha puesto sus vivencias por escrito

La sede vecinal de Pueblo Cortijo-Torresol ha acogido este viernes un acto literario con la presentación de la novela del escritor afincado en Alhaurín de la Torre José Díaz Oliva llamada ‘Periplo por Andalucía’, una obra de ficción construida a modo de diario de viaje en primera persona, donde el relato íntimo y la memoria se entrelazan con la historia y el paisaje del sur de España.

El encuentro ha reunido a numerosos vecinos y amantes de la literatura y en ella ha estado también el edil de Patrimonio Histórico, José Manuel de Molina, así como el presidente de la Asociación de Vecinos de Pueblo Cortijo, Andrés Soto.

El autor es un veterano guía turístico con más de cincuenta años de experiencia que ha decidido poner por escrito sus vivencias convirtiendo el viaje en un legado emocional y humano.

A lo largo del recorrido, el lector acompaña al protagonista por enclaves cargados de pasado, mientras las explicaciones históricas, artísticas y geográficas se transforman en conversaciones vivas y cercanas.

El contrapunto lo ofrece el señor Yuzuf Az-Zaytun, un viajero tunecino culto y reflexivo, cuyas preguntas, observaciones y comparaciones culturales abren el relato a una dimensión filosófica y universal. El diálogo entre ambos convierte la narración en un espacio de encuentro entre orillas, tiempos y miradas.

Personajes secundarios memorables, como Juan ‘el Morisco’, conductor, poeta y socarrón, aportan color local, humor y un aire costumbrista que enriquece el tono del libro. Las escenas se suceden entre descripciones visuales, anécdotas y reflexiones que, lejos de la fría guía turística, exploran la identidad, la memoria colectiva y las transformaciones sociales del territorio.

La novela, la primera de una serie, está centrada en Málaga y algunos de sus espacios más conocidos y emblemáticos como la Alcazaba, Gibralfaro y la Catedral combinando divulgación, emoción y amor por la comunidad andaluza.

El concejal de Patrimonio Histórico ha afirmado que siempre es una alegría poder presentar obras literarias en el municipio y apoyar a sus autores y ha destacado el componente turístico de la obra en esa doble vertiente de ficción y realidad que es la novela así como la viveza de los centros sociales del municipio.