El Pleno aprueba las cuantías económicas y el proyecto para la construcción de un ‘parking’ con 133 plazas y la reurbanización de la avenida Isaac Peral. El contrato saldrá a concurso por 7,2 millones y se financiará en parte con fondos europeos a través de la Senda FEDER

Alhaurín de la Torre ha dado un paso decisivo para la transformación de su centro urbano tras la aprobación en Pleno del proyecto para construir un nuevo aparcamiento subterráneo en la avenida Isaac Peral, una actuación que irá acompañada de la reurbanización y peatonalización de esta emblemática calle.

La iniciativa contempla una inversión de 7,24 millones de euros y permitirá habilitar un total de 133 plazas de aparcamiento distribuidas en dos plantas subterráneas, incluyendo espacios reservados para personas con movilidad reducida y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El proyecto forma parte del Plan de Actuación Integrado (PAI), financiado con fondos europeos FEDER, cuyo objetivo es recuperar y revitalizar el casco histórico del municipio, favoreciendo una movilidad más sostenible y reduciendo la presencia de tráfico rodado en el centro.

Además del aparcamiento, la actuación transformará por completo la avenida Isaac Peral en el tramo comprendido entre la calle Real y la rotonda del Donante. La reurbanización permitirá conectar mediante un gran recorrido peatonal distintos puntos clave del centro urbano, como la calle Ermita, la plaza de San Sebastián, la calle Málaga y la avenida de España.

El alcalde, Joaquín Villanova, destacó la importancia de una obra que calificó como estratégica para el futuro del municipio y avanzó que próximamente se pondrá en marcha una campaña informativa para explicar los cambios temporales de tráfico que serán necesarios durante la ejecución de los trabajos.

El nuevo estacionamiento será el segundo aparcamiento subterráneo público de Alhaurín de la Torre y se concibe como una infraestructura disuasoria para facilitar el acceso al centro sin necesidad de circular por sus calles más céntricas.

El proyecto incluye también la creación de nuevas zonas verdes y la plantación de más de 80 árboles, reforzando el compromiso municipal con la mejora ambiental y la calidad de vida de vecinos y visitantes.