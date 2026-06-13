(Por Jmm Caminero) Archivo y Agencia Botán de Fotografía del Toreo, situado en Madrid, con varios millones de fotos analógicas desde los años 1960.

Me encuentro en el ABC.es del 29 de mayo 2026 que existe un Archivo Fotográfico Botán en Madrid, con setenta años de existencia, y, que los actuales herederos están digitalizando millones de fotos del mundo taurino. Repito millones de fotos. Además continúan con la saga realizando fotos actuales de dicha temática, evidentemente con la tecnología actual…

Una persona puede tener una de las tres/cuatro aptitudes ante cualquier hecho, aptitud conceptual y teórica-práctica. Estar de acuerdo en este caso con el hecho taurino, no estar de acuerdo, o estar en una situación de dudas. Ante cualquier realidad se toman una de esas tres posturas, los técnicos del lenguaje y del filosofar, indicarían otra cuarta, “aquellos que combinan las tres posturas anteriores”, es decir, estar de acuerdo por unas razones, en este caso, miles de familia viven de ello, por poner una de las razones posibles, en contra, porque no se puede hacer sufrir a ningún animal, y, algo de duda. Evidentemente, hay más razones a favor o en contra.

Pero esto no niega que este archivo de fotografía de la tauromaquia, lleva en sí, inserta e inscrito una cantidad enorme de información, documentación catalogación, interpretación del mundo y de cada presente. Toda actividad humana que se desarrolla, tiene muchas variables y muchas dimensiones, sea el futbol, sea la playa con el turismo, sea el cante de ayer o de hoy, sea el toreo. Nos gustarían que las cosas humanas, humanas-naturales-sociales fuesen más sencillas, pero no lo son, porque los humanos añadimos significados y sentidos a las cosas, a las realidades…

Nos indica la información que han digitalizado cuatrocientos mil negativos, con una capacidad de cien TB. Como todo archivo, sea del tipo que sea, tiene su fundamento que varias generaciones hayan querido conservar dicha documentación, en este caso del toreo. Existe un fundador que va guardando y conservando y coleccionando y a veces, dando información, aportando información, en este caso a los carretes de fotografía. Este archivo tiene una cantidad enorme de fotografías analógicas en blanco y negro.

Además, en el caso de este archivo, el fundador de la saga, y, los herederos copiaron la costumbre de ir haciendo una pequeña crónica o comentario de dicha jornada. De las fotos que iba realizando cada día, y, de las ganancias. Ya que en aquellos tiempos hacían fotos y las revelaban, y, volvían al coso taurino y se la vendían a los toreros, supongo si he entendido bien, al público que quisiese comprarlas también.

Hagan el esfuerzo mental, que en aquella época no existen móviles, ni fotografía digital. El mundo ha cambiado mucho en multitud de variables y dimensiones… En los años sesenta, cuánto el abuelo fundador de este archivo empezó, hace sesenta y cinco años. Por aquella época este escribiente y sus padres lo llevaron alguna vez, a dicho centro taurino. No recuerdo si llegamos a pasar/entrar en el ovoide del misterio/enigma, -porque toda actividad humana tiene ambas cosas a la vez-, por falta de entradas. Si recuerdo ver como un “maletilla” se subió y subía por las paredes. ¿Terminaría siendo un gran torero..? Todo cambia, todo cambia, señor Heráclito, el viejo filósofo. Quizás, una filosofía sea una frase, y, sobre esa frase se monta un tinglado de otras frases secundarias, y, a eso denominamos escuelas filosóficas…

Se indica que existen en España entre treinta y cincuenta museos de tauromaquia. Bueno sería fijar cuales son y cuántos son con más aproximación. Bien harían en crear una Red de Museos de Tauromaquia, primero regionales, después nacional, quién sabe después a nivel mundial. Porque así de ese modo podrían combinar información, documentación, exposiciones, bibliografía, fotografías, objetos y piezas sobre el toreo, etc. Es obvio que no tengo suficientes conocimientos sobre esta materia, pero algo de museología y museografía sé. Por tanto, lo que se aplica, las líneas generales a otros tipos de museos, podemos hacer lo mismo con este tema y esta temática…

Existen los Museos Taurinos de Madrid, Córdoba, Badajoz, Bilbao, Valencia, Sevilla, Jerez de la Frontera, etc. Esos museos se deberían plantear, no sé si lo tendrán todos, no sólo disponer de multitud de enseres en relación con la tauromaquia, sino disponer de biblioteca. Y, podrían ser un conservador y guardador de archivos de fotógrafos. Muchos fotógrafos de dicho arte/actividad/realidad, sus archivos van quedando en herederos que no saben muy bien que hacer con ellos. Quizás, estos museos entre otras funciones y finalidades podrían empezar a guardar, pedir que les lleven, archivos y fotografías del toreo. Muchas serás particulares, quizás una persona tiene diez heredadas de su abuelo y no sabe qué hacer, otros tienen cientos, otros su abuelos fueron fotógrafos, etc.

No podemos terminar este artículo sin recordar que en Madrid hay distintos Archivos y Estudios Fotográficos con documentación de la tauromaquia, entre otros: Oronoz Archivo, Asociación Nacional de Fotografía Taurina, Ventas Building, Andrew Moore Fotografía Taurina, Archivo gráfico de la Fundación de Estudios Taurinos, etc.

Creo que esa riqueza documental que el toreo ha producido durante décadas, riqueza material y documental en distintos aspectos de la realidad, no se debe perder. Aquí, damos la enhorabuena a este Archivo Botán que está haciendo lo posible para que la realidad del pasado siga hablándonos y siga diciéndonos cosas… Paz y bien y prudencia, también en los juicios…

https://muckrack.com/jesus-millan-munoz © jmm caminero (31 mayo 2026 cr).

Fin artículo 5.551º: “Archivo y Agencia de Fotografía de Toros Botán”.