El público disfrutó con el concierto de bandas sonoras de películas muy conocidas, interpretado con violín, acordeón, guitarra y contrabajo.

El Centro Cultural Vicente Aleixandre acogió en la tarde de ayer un concierto a cargo del grupo alhaurino Sesión Continua con la música de cine como protagonista. El recital, concebido en un formato íntimo, cercano y reducido, ofreció al público las bandas sonoras más representativas de conocidas películas de todos los tiempos, interpretadas von instrumentos como el violín, la guitarra, el acordeón y el contrabajo. Numerosos aficionados de este género disfrutaron del espectáculo.

El grupo Sesión Continua nace de la Asociación Lauro Musical y está formado por Javier Santiago al violín; Isidro Tomé en la guitarra; Javier Flores al acordeón; y José Luis Díaz en el contrabajo.

Javier Santiago es profesor superior de violín además de guitarrista y compositor autodidacta y actualmente es miembro del grupo Dunas (Tributo a Triana).

Isidro Tomé estudia guitarra con Antonio Losada y Pedro Blanco y junto a Andrew Maer forma un dúo con actuaciones por toda la provincia de Málaga.

Javier Flores cuenta con estudios en el Conservatorio Superior de Música de Málaga de piano, violoncello y composición. Fue cofundador de la Escuela de Música de Alhaurín de la Torre y autor de la música del himno oficial del municipio.

Por su parte, José Luis Díaz es profesor superior de contrabajo y profesor titular en el Conservatorio Profesional de Música ‘Manuel Carra’ y ha pertenecido a la Orquesta Sinfónica de Málaga.

