Desde el 25 de abril están a la venta los boletos para participar en el Sorteo de Oro de Cruz Roja que reparte 7 millones de euros en premios

El diseño de los boletos viene de la mano del ilustrador Óscar Alonso- 72Kilos.

26 de abril de 2023. Málaga será la ciudad anfitriona de la celebración del Sorteo de Oro de Cruz Roja el próximo 20 de julio, un sorteo solidario que supone una de las mayores fuentes de financiación de la Organización Humanitaria que atendió en 2022 a más de 12,2 millones de personas, y que visibiliza la labor que hacen las más de 263.000 personas voluntarias cada día en todo el territorio nacional, y es esfuerzan por llevar la visión del mundo de Cruz Roja un poco más lejos.

Desde el 25 de abril están a la venta los boletos, que cada año suponen una nueva oportunidad para que Cruz Roja pueda estar donde más se la necesita: junto a las personas más vulnerables, que este año, con la incertidumbre y el miedo social que rodean al conflicto armado en Ucrania, las emergencias climáticas, la inestabilidad económica o los terremotos, viven un sinfín de retos humanitarios que ponen a prueba la capacidad de Cruz Roja cada día, y que nos hacen ‘Ser Mejores’ como sociedad dándoles respuesta.

Bajo el lema ‘Oro parece, Cruz Roja es’, se lanza una campaña en la que se asegura que detrás del “oro” de Cruz Roja están la acogida, la alimentación consciente, el bienestar energético, la compañía, el éxito escolar, el futuro laboral, la igualdad, la sostenibilidad, el socorro o la protección a la mujer.

Para Cruz Roja, la vulnerabilidad puede estar donde hay una persona mayor que se siente sola, una mujer que sufre violencia machista, un niño o niña que no tiene recursos para poder estudiar, una persona refugiada que huye de la violencia y el hambre en su país, una familia que no tiene agua caliente ni calefacción, una mujer que no tiene las mismas oportunidades en el trabajo o todas las personas que sufren una emergencia climática. Esta idea es compartida por el ilustrador Óscar Alonso, 72Kilos, quién ha puesto imagen y color a los boletos a través de su arte con una variedad de 10 diseños que representan cada una de las áreas de actuación de Cruz Roja.

Parece un boleto, pero es mucho más

Al igual que el sorteo, el boleto también es mucho más de lo que parece.

Cada boleto de 5 euros es un botiquín de productos básicos para una persona; 3 boletos pueden apoyar a una persona sin hogar con un kit de abrigo; con 4 boletos, Cruz Roja imparte un taller para personas mayores con el objetivo de prevenir la soledad; y con 10 boletos, se provee a una familia con un kit de productos para que ahorren en su hogar.

Con cada boleto se logar poner en marcha una ayuda real, un proyecto que cambia la vida de una persona que lo necesita, por eso, son “oro”.

Más de 7 millones de euros en premios

El Sorteo de Oro reparte más de 11.700 premios, que superan los 7 millones de euros en premios, o su contravalor en oro*.

Se reparten 3 millones de euros al primer premio; 1 millón de euros al segundo premio; 500.000 euros al tercer premio; 250.000 euros al cuarto premio; y 100.000 euros al quinto premio.

Además de estos 5 primeros premios principales, se reparten miles de premios a los números coincidentes con diferente serie a la premiada, o los coincidentes en las cuatro últimas cifras con diferentes cuantías.

Las bases y los números premiados pueden consultarse en la página web www.cruzroja.es/sorteodeoro, en el número de teléfono 900 100 014, o enviando un SMS ** al número 215757 (palabra ORO, espacio, número del boleto, espacio, número de serie).

El sorteo tendrá lugar a las 19.00 horas del 20 de julio, el cual también será retransmitido a través de la web y las redes sociales del Sorteo y de Cruz Roja Española.

(*) O su contravalor en oro fijado según el cierre del Mercado de Metales Preciosos de Londres del día 19 de julio de 2023. Los premios no son acumulativos y caducan a los 90 días desde la celebración del Sorteo. Pueden hacerse efectivos en metálico en oficinas de Cruz Roja y oficinas informatizadas de Correos de toda España, excepto las ubicadas en grandes almacenes y en oro en oficinas de Cruz Roja. Normativa del Sorteo, protección de datos o cualquier otra información en www.cruzroja.es/sorteodeoro.

(**) Coste SMS 0.18 impuesto incluidos (Servicio SMS para Cruz Roja prestado por D-MOBILELAB SPAIN, SA. C/Luca de Tena 1, 3ªplanta, 28027 Madrid, Tel. 900907083

Sobre Cruz Roja

Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del mundo. Lleva 159 años colaborando con entidades públicas y privadas para que la humanidad y la dignidad llegue a todas las personas en cualquier lugar y en todo momento y circunstancias.

En España, Cruz Roja cuenta con más de 263.000 personas voluntarias dando respuesta en más de 6.500 municipios, que permiten atender anualmente a más de 12,2 millones de personas en el ámbito nacional y tener más de 13,4 millones de personas como beneficiarias en el ámbito internacional y más de 8 millones de personas en actividades de sensibilización y entorno. Todo ello con el apoyo de cerca de 1,4 millones de socios, empresas y aliados en todos los sectores de la sociedad.

Cruz Roja ha lanzado el plan ‘Cruz Roja Reacciona: una respuesta directa, inmediata y cercana ante la crisis’ provocada por la pandemia, el cambio climático y el conflicto en Ucrania para responder a las crecientes necesidades de la población en el contexto de incremento sostenido de los precios de bienes y servicios básicos. En una primera fase, Cruz Roja pretende atender las necesidades de más de 100.000 personas con un presupuesto inicial de 8 millones de euros. Ante la necesidad básica urgente, Cruz Roja Reacciona ayuda a su cobertura inmediata con la entrega de bienes y ayudas económicas; fomenta el conocimiento de medidas que reducen el nivel de necesidad o amplía los recursos de cada persona para mejorar su situación; promueve la autonomía de las personas, a fin de que lideren su propio proceso de cambio; y busca ser una respuesta inmediata con vocación de transformación duradera, implementando acciones que consoliden los cambios.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presente en 192 países. Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.