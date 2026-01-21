Seis colegios del municipio participan en esta iniciativa impulsada por la Concejalía de Igualdad y Asuntos Sociales del Ayuntamiento e impartida por la presentadora y cantante Ana Ramos con el objetivo de fomentar valores positivos entre los más jóvenes

El Área de Igualdad que dirige María del Carmen Molina está ofertando a lo largo de este mes de enero una nueva edición del taller ‘La mujer y la igualdad en la historia de la música’, dirigido a alumnado de quinto y sexto de Primaria de seis centros educativos del municipio: CEIP Algazara, CEIP Torrijos, CEIP San Sebastián, CEIP Isaac Peral, CEIP Zambrana y CEIP Los Manantiales.

Estos talleres están financiados con fondos europeos y están impartidos por Ana Ramos, que es periodista musical, presentadora, música y cantante dentro de su iniciativa ‘Rock and Colors’ creados por ella misma y que fueron premiados en el III Congreso Andaluz de Coeducación de la Junta de Andalucía en 2022.

El taller cuenta con dos partes: una es un taller interactivo musical que invita a reflexionar al alumnado y descubrir desde la época de Egipto a la actualidad el papel dado a la mujer en la historia de la música, mujeres músicas referentes y creadoras de géneros musicales en el que se trata la violencia de género, el machismo y la cosificación del reguetón y otros géneros musicales hacia la mujer como temas a analizar.

En la segunda parte se abre un periodo de debate sobre la música urbana y sus enseñanzas, análisis de las letras y la valoración que en ellas se hace de las relaciones tóxicas o el maltrato, además de analizar la música urbana feminista y las opciones de un reguetón positivo.

La concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, ha asistido a la sesión del taller en el CEIP Isaac Peral y ha comprobado de primera mano su desarrollo y el nivel de implicación del alumnado en el mismo así como la impartición por parte de Ana Ramos la cual ha calificado de «excelente y muy abierta a la participación de todos». Molina ha asegurado que es muy importante que desde edades tempranas «enseñemos valores de igualdad a los niños y niñas y que ellos tengan las herramientas adecuadas para saber diferenciar actitudes y comportamientos que no son los adecuados».