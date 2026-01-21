La cita tendrá lugar el 27 de enero en el Centro Cultural de 10.00 a 13.00 horas con el objetivo de reforzar la cultura preventiva y la corresponsabilidad ciudadana. La participación es gratuita previa inscripción. Más información en el cartel adjunto

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha seleccionado a Alhaurín de la Torre de manera prioritaria para la participación en el llamado Programa de Sensibillización y Prevención de Incendios Forestales en Zonas de Interfaz Urbano-Forestal y Agroforestal.

El motivo es el “alto riesgo de incendios forestales” que presenta nuestro municipio por proximidad del núcleo urbano a la sierra y también en zonas agroforestales, según informa el Área de Medio Ambiente que dirige Abel Perea-

El objetivo de estas actuaciones promovidas por la Junta de Andalucía y exigidas por la Unión Europea es “sensibilizar a la población y al tejido local en la prevención de incendios”, promoviendo una “cultura de corresponsabilidad” entre ciudadanía y administraciones.

Por ello, el Área de Medio Ambiente está organizando una jornada de información y divulgación que se llevará a cabo el próximo martes 27 de enero, de 10.00 a 13.00 horas en el Centro Cultural ‘Vicente Alexiandre’ (C/ Jabalcuza, 9. Alhaurín de la Torre).

Los destinatarios son: vecinos y vecinas de zonas próximas a la sierra; propietarios de parcelas y fincas rústicas; asociaciones y colectivos locales y la ciudadanía en general interesada en la prevención y seguridad ambiental. Durante la jornada se darán directrices de la prevención de incendios y del comportamiento que debemos tener en caso de una situación de emergencia.

Para inscribirse se puede escanear el código QR del cartel adjunto o llamar al número de teléfono 613 022 572.