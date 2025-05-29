Una firma especializada que crece apostando por la cercanía, la excelencia y la defensa estratégica de los derechos laborales

Una de las firmas más reconocidas en derecho laboral en Andalucía, TBF Abogados, boutique de derecho laboral en Málaga, ha inaugurado recientemente su nuevo despacho en el Cerrado de Calderón, en la zona Este de Málaga. Situado en Calle Juan Cabanilles, 11, Oficina 305, este nuevo espacio no solo supone una mejora en sus instalaciones, sino que responde a una apuesta estratégica por estar más cerca de sus clientes, ofrecer una atención más exclusiva y reforzar su modelo de boutique jurídica especializada.

El nuevo despacho destaca por su diseño moderno, la amplitud de sus espacios y una ubicación privilegiada que facilita el acceso tanto a trabajadores como a empresas. Este paso forma parte de la evolución natural del despacho, que ha sabido crecer con solidez sin renunciar a los valores que lo definen: especialización, compromiso y atención personalizada. Con esta nueva sede, TBF Abogados consolida su posicionamiento como firma de referencia en derecho laboral en Málaga y Andalucía.

Cada caso, una estrategia a medida

En TBF Abogados cada cliente recibe una atención individualizada y un planteamiento jurídico completamente adaptado a su situación. El despacho, fundado y liderado por el abogado Víctor Reyes Domínguez, se distingue por aceptar únicamente aquellos casos en los que puede garantizar un nivel de dedicación y calidad excepcional. “Aceptamos solo los asuntos en los que creemos firmemente que podemos marcar la diferencia. Para nosotros, asumir un caso es una responsabilidad y un compromiso total”, asegura Reyes.

La filosofía de la firma se apoya en una premisa clara: “Si no hay un gran acuerdo, haremos un gran juicio”. Esta visión combativa, siempre orientada al cliente, ha llevado a TBF Abogados a convertirse en un verdadero referente en litigación laboral, defendiendo con firmeza los derechos de los trabajadores y ofreciendo soluciones sólidas a las empresas ante cualquier conflicto.

Más de una década al frente del derecho laboral

Con más de diez años de trayectoria centrada exclusivamente en derecho laboral, TBF Abogados ha desarrollado un modelo de trabajo basado en el análisis jurídico profundo, la actualización constante y una planificación procesal eficaz. Su especialización les permite actuar con agilidad y seguridad jurídica en un contexto normativo en continua evolución.

Los principales servicios del despacho incluyen:

Despidos : defensa frente a despidos improcedentes, nulos o colectivos, así como extinción de contratos por impago o incumplimientos empresariales.

: defensa frente a despidos improcedentes, nulos o colectivos, así como extinción de contratos por impago o incumplimientos empresariales. Accidentes de trabajo : reclamaciones por negligencia, falta de medidas de seguridad o accidentes in itinere.

: reclamaciones por negligencia, falta de medidas de seguridad o accidentes in itinere. Incapacidad laboral : asesoramiento en reclamaciones frente al INSS por incapacidad parcial, total o absoluta.

: asesoramiento en reclamaciones frente al INSS por incapacidad parcial, total o absoluta. Impago de salarios y derechos laborales : recuperación de nóminas pendientes, reclamaciones por categoría profesional, cesión ilegal de trabajadores o modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

: recuperación de nóminas pendientes, reclamaciones por categoría profesional, cesión ilegal de trabajadores o modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Asesoría legal a empresas: prevención de conflictos, cumplimiento normativo y representación en procedimientos judiciales.

Un despacho de Málaga con alcance nacional

Aunque su sede está en Málaga, TBF Abogados Laboralistas presta servicio a clientes de toda Andalucía y del resto de España, con una estructura flexible que le permite ofrecer una cobertura jurídica eficaz en cualquier punto del territorio nacional. Casos provenientes de localidades de Málaga que buscan un abogado laboralista en Marbella, Fuengirola y resto de la Costa del Sol o de provincias como Granada, Sevilla o Madrid también forman parte de su actividad habitual, lo que refuerza su condición de despacho de referencia en España.

Su experiencia en los juzgados de lo social y su conocimiento del derecho procesal laboral les permite anticiparse a las estrategias de la parte contraria y diseñar planes de acción sólidos, combativos y eficaces, siempre adaptados a las necesidades de cada cliente.

Defensores de trabajadores y aliados de empresas

TBF Abogados destaca tanto en la defensa de trabajadores como en el asesoramiento estratégico a empresas. En ambos casos, su intervención se basa en la claridad, la legalidad y la anticipación. Para los trabajadores, la firma representa una garantía de compromiso y resultados. Para las empresas, supone una herramienta de confianza para afrontar litigios con seguridad jurídica y visión empresarial.

Su experiencia en despidos, reclamaciones salariales, conflictos colectivos y reestructuraciones empresariales convierte al despacho en un aliado clave para departamentos de Recursos Humanos y direcciones generales que buscan una gestión preventiva y efectiva de las relaciones laborales.

Un modelo de crecimiento basado en la excelencia

La apertura del nuevo despacho en el Cerrado de Calderón no solo mejora el entorno de trabajo, sino que refuerza la identidad de una firma que ha sabido crecer sin perder su esencia. TBF Abogados sigue apostando por la calidad, la cercanía y la especialización como pilares fundamentales de su éxito.

En un contexto en el que el derecho laboral exige precisión, experiencia y rapidez de respuesta, TBF Abogados demuestra que invertir en espacio y estructura también es invertir en confianza, profesionalidad y resultados. Su trayectoria es la prueba de que es posible marcar la diferencia cuando se combinan conocimiento jurídico, implicación personal y vocación de servicio.