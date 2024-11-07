El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ ha albergado la proyección de esta cinta, la séptima producción de este cineasta malagueño, habitual de certámenes y festivales del género en los que suma numerosos premios y nominaciones

‘La visitante’ es el título del último cortometraje realizado por el director, guionista y productor malagueño Tony Morales, que se ha proyectado este miércoles en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, en una cita que forma parte de la programación de este mes del Área de Cultura del Ayuntamiento.

Rodado en Arganda del Rey (Madrid) y escrito por Fer Zaragoza y el propio Tony Morales, el corto presenta a una joven ‘influencer’ que se encuentra sola en su casa durante la noche. Pero, su soledad se verá interrumpida por una inesperada visita.

Protagonizado por María López Brotón y Alberto Tierrez, en ‘La visitante’ el malagueño busca llevar al límite la esencia del terror, como ya hizo con sus obras anteriores: ‘Alicia’, ‘Hada’ o ‘Abracitos’. Es una producción de Héqate Producciones, Tresimedia y Pickety Witch.

Precisamente el año pasado Tony Morales ya estuvo en el Centro Cultural de Alhaurín de la Torre para presentar ‘Alicia’. Los siete cortos de este director suman más de 500 selecciones oficiales y 150 premios internacionales, incluyendo varias nominaciones a los prestigiosos Melies D’Argent.

Tony Morales se mostró muy contento de poder presentar este cortometraje en el municipio. En el acto estuvieron presentes el primer teniente de alcalde y diputado provincial de Cultura, Manuel López, y el concejal de Economía y Hacienda José Manuel de Molina.