El Ayuntamiento ha instalado unos 40 proyectores con luminarias de tecnología led que reducirán el consumo a casi la mitad. La inversión ha rondado los 14.500 euros. En un par de semanas está previsto que se inaugure la ampliación del recinto con tres canchas más

El Complejo de Pádel ‘Francis Ceballos’ de Los Manantiales ha sido objeto de una importante actuación por la que se ha renovado por completo su sistema de iluminación. El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha invertido unos 14.500 euros en este proyecto, que fundamentalmente ha consistido en la sustitución de los antiguos focos de las cinco pistas situadas en su parte inferior por otros de última generación y con luminarias con tecnología led.

En total, se han instalado 40 unidades entre las diferentes pistas. Los trabajos de sustitución e instalación han culminado esta misma semana por parte de los trabajadores del Área de Deportes que dirige Sergio Cortés. La medida se enmarca dentro del plan de renovación del alumbrado de las diferentes instalaciones deportivas públicas, que en fases anteriores se desarrolló en los estadios de fútbol, pistas de tenis, pabellones y las pistas de pádel situadas en la parte superior del complejo. Con esta intervención, se completa el cambio a led de toda la zona deportiva de Los Manantiales, fútbol y pádel incluidos.

El siguiente paso será en las pistas polideportivas de barriadas y urbanizaciones, todo ello dentro de la estrategia encargada por el alcalde, Joaquín Villanova, para cambiar progresivamente toda la iluminación de calles e instalaciones municipales para reducir la factura energética y las emisiones.

El Área de Deportes calcula un ahorro aproximado del 50% gracias a los nuevos proyectores, que además han supuesto una notable mejora de la visibilidad de las canchas de juego. En el proyecto ha colaborado también la Concejalía de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez.

El Complejo ‘Francis Ceballos’ cuenta con una docena de pistas, aunque en un par de semanas está prevista la inauguración de tres más cuyas obras están ya muy avanzadas. En total, Alhaurín de la Torre contará con 20 pistas de pádel públicas, incluyendo estas de Los Manantiales y las que se encuentran en urbanizaciones y barriadas.