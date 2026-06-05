Numeroso alumnado de los colegios del municipio se han dado cita un año más en el Parque Municipal de los Patos con motivo de esta jornada, que ha consistido en varios talleres y una exposición de originales trabajos. El alcalde ha acudido para saludar y felicitar a los participantes

Alhaurín de la Torre ha conmemorado el Día Mundial del Medio Ambiente con una jornada educativa y participativa que ha reunido a más de 150 alumnos y alumnas de los colegios del municipio. La iniciativa ha tenido como objetivo fomentar la concienciación ambiental entre los más jóvenes a través de actividades centradas en la biodiversidad, refugio climático, la sostenibilidad y la importancia de los espacios verdes urbanos.

El evento ha contado con la asistencia del alcalde, Joaquín Villanova, y del concejal de Medio Ambiente, Abel Perea, junto a otros miembros de la Corporación Municipal, quienes han recorrido las distintas actividades y han felicitado a los escolares y docentes por su implicación en la protección del entorno natural.

Durante la jornada, los participantes han podido disfrutar de una amplia programación de talleres y propuestas educativas. Entre ellas ha destacado una exposición de refugios de biodiversidad, la creación de un mural colectivo sobre los beneficios que aportan los parques y jardines de Alhaurín de la Torre y las amenazas a las que se enfrentan, así como la construcción participativa de un minirrefugio climático de biodiversidad.

Los escolares también han participado en talleres de fabricación de bombas de semillas, elaboración de refugios para polinizadores, creación de semilleros, esquejes y plantas en agua, además de actividades dedicadas al conocimiento de los murciélagos, los servicios ecosistémicos que aporta la naturaleza urbana en Alhaurín de la Torre y la importancia del agua como recurso esencial para la vida.

La jornada ha combinado aprendizaje y diversión con juegos tradicionales como el pañuelito y las carreras de sacos, que han servido para reforzar el trabajo en equipo y la convivencia entre los alumnos de los distintos centros.

Uno de los momentos más esperados ha sido el concurso de murales sobre refugios climáticos para la fauna presente en el municipio. Cada clase elaboró una propuesta artística y educativa en la que reflejó los espacios y elementos necesarios para proteger a las diferentes especies que habitan en Alhaurín de la Torre frente a los efectos del cambio climático.

Tras la valoración de los trabajos, el jurado otorgó el primer premio al CEIP San Juan, que resultó ganador gracias a la calidad y creatividad de su mural. Como recompensa, el centro disfrutará de un viaje a un paraje natural de la provincia de Málaga, donde los alumnos podrán seguir profundizando en el conocimiento y la conservación del medio ambiente.

Con esta celebración, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre reafirma su compromiso con la educación ambiental, promoviendo iniciativas que contribuyen a la protección de la biodiversidad y al cuidado del patrimonio natural del municipio.