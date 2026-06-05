Proyecto de trabajo sobre la diversidad en Andalucía elaborado por estudiantes extranjeros de las aulas de Atal del IES Juan Ramón Jiménez de Málaga, IES Galileo de Alhaurín de la Torre, IES Los Manantiales de Torremolinos e IES Playamar de Torremolinos.

No cabe ninguna duda de que Andalucía es una de las regiones españolas con más diversidad en las aulas de todo tipo y los alumnos extranjeros del aula de atal de los institutos Juan Ramón Jiménez, Galileo , Los Manantiales y Playamar han querido hacer unos trabajos sobre esa realidad totalmente transparente que es la diversidad en muchos aspectos : cultural, lingüística, de creencias y religiones, de pensamientos , de diversas capacidades y un largo etc de variedades y diferencias que existe y conviven el la autonomía andaluza.

Hace 25 años era una gran novedad pero en la actualidad ya se ha normalizado está diversidad en tantos campos.

Y es que hay muchos millones de personas extrajeras y con diversidad funcional en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país.

Esta diversidad más que empeorar nuestra sociedad lo que hace es enriquecerla y darle una visión diferente sobre temas fundamentales en nuestras vidas.

Está clarísimo que todos aprendemos de todos y los unos pueden ayudar a los otros y luego ser ayudados ellos mismos.

La vida es un balancín o un tío vivo hoy te toca a ti lo bueno o lo malo y mañana me toca a mí.

Y esto es algo que los alumnos de mis aulas han aprendido y comprendido como una verdad irrefutable.

El egoísmo genera maldad y la solidaridad, tolerancia, generosidad y respeto a la diversidad generan bondad y buenos efectos en todas las personas y eso está demostrado social y psicológicamente con estudios muy respaldados y refutados por expertos en educación, pedagogía , sociología y psicología.

Ser bien acogido es ser bien tratado y es garantía de tener un nuevo amigo y de tener un amigo para el futuro de todas las generaciones , cuando más personas entendamos esto el mundo funcionará mejor y todos seremos más felices y podremos vivir en paz , en calma y bajo la influencia del amor universal.

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de Atal e interculturalidad del IES Juan Ramón Jiménez de Málaga, IES Galileo de Alhaurín de la Torre, IES Los Manantiales de Torremolinos e IES Playamar de Torremolinos.