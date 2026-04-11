Sin duda alguna la Misión especial Artemis 2 que ha llevado a cuatro astronautas una mujer por primera vez y tres hombres a investigar y analizar la cara oculta de la luna tras un largo viaje de más de 400 mil kilómetros de distancia.

Se les explicó en clase la importancia de la Misión para la historia de la humanidad, por otro lado qué es la segunda vez que el hombre viaja a la luna desde el año 1969 y que va a aportar muchos detalles desde el punto de vista científico para conocer mejor nuestro satélite que es la luna.

Ellos han mostrado mucho interés por la preparación intelectual, física y emocional de los astronautas y han preguntado que comen en la nave espacial.

Curiosidades como la dificultad de estar sin gravedad también les ha llamado la atención al alumnado.

Y después se han interesado por si la Misión entraña algún peligro y se les ha dicho que si que ya en el pasado alguna misión espacial fracasó con el resultado de pérdidas humanas, aunque es muy poco común.

Han hecho sus trabajos por proyectos con gran imaginación, creatividad , capacidad de inventiva y poniendo a veces detalles que nos sorprenden.

Plantear al alumnado objetivos con un interés de la vida real y de los avances en la investigación espacial de la NASA y la ESA son aspectos que resultan apasionantes para los docentes y el propio alumnado.

Y ahondar en las enormes distancias que hay en el universo abre un abanico enorme de posibilidades para los alumnos para fomentar su curiosidad y su necesidad por aprender cosas nuevas y extrañas para ellos que les estimulan en sus estudios.

Los trabajos los han hecho en castellano y sus lenguas de origen lo que les da un marcado carácter internacional e intercultural a la dinámica y desarrollo de la actividad.

En definitiva a resultado ser un trabajo por proyectos muy ilusionante, motivador , provechoso y un amplio horizonte para que los estudiantes sigan investigando sobre los confines del universo y acerca de las misiones especiales llevadas a cabos por los seres humanos.

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de Atal e interculturalidad IES Juan Ramón Jiménez de Málaga, IES Galileo de Alhaurín de la Torre IES Los Manantiales y Playamar de Torremolinos.