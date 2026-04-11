Vecinos reclaman medidas específicas mientras el Ayuntamiento impulsa nuevas mejoras en el sistema de estacionamiento

La reciente implantación de nuevas funcionalidades en la zona azul de Alhaurín de la Torre, como el pago mediante móvil o Bizum, ha supuesto un avance en la modernización del servicio de estacionamiento regulado. Sin embargo, esta medida también ha reactivado el debate sobre la disponibilidad de aparcamiento en el centro urbano, especialmente entre los residentes.

En los últimos días, varios vecinos han expresado a través de redes sociales su preocupación por la dificultad creciente para estacionar en determinadas zonas del municipio. Entre las principales quejas se encuentran la reducción de plazas tras algunas actuaciones urbanísticas recientes y la ampliación de áreas reguladas, lo que, según señalan, complica el día a día de quienes viven en el casco urbano.

Como consecuencia, se ha puesto en marcha una iniciativa ciudadana a través de la plataforma Change.org en la que se solicita la creación de zonas de aparcamiento específicas para residentes u otras medidas que faciliten el estacionamiento a quienes residen habitualmente en estas calles.

Por el momento, desde el Ayuntamiento se ha informado de la puesta en marcha de mejoras tecnológicas en el servicio, orientadas a facilitar el pago y la gestión del estacionamiento, dentro del contrato vigente con la empresa concesionaria. No obstante, la cuestión del aparcamiento para residentes abre ahora un nuevo escenario de reflexión sobre la convivencia entre la regulación del tráfico, la rotación de vehículos y las necesidades de los vecinos.

Se trata de un debate presente en numerosos municipios, donde la implantación de sistemas de estacionamiento regulado busca equilibrar la movilidad urbana con el uso del espacio público, generando en ocasiones distintos puntos de vista entre administración y ciudadanía.

Mientras tanto, el asunto continúa generando interés y participación vecinal, a la espera de posibles medidas o propuestas que permitan dar respuesta a esta situación.