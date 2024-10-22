Las Jornadas Solidarias, uno de los eventos de carácter cooperativo más importantes de la Educación malagueña, volverán a congregar a cientos de participantes en las instalaciones del centro este sábado.

El evento solidario, que en la suma de sus últimas tres ediciones ha logrado recaudar una suma superior a los 30.000 euros en apoyo de colectivos de acción social, unirá a familias y estudiantes de toda Málaga en torno al objetivo de apoyar a los que más lo necesitan.

Actividades deportivas, artísticas y culinarias centran el programa de la cita de 2024. El evento servirá de apoyo a la labor de las ONG ‘PXE España’, ‘Grupo Girasoles’, ´Nena Paine’, ‘Diversos Alhaurín’ y Babiesuganda, entre otros colectivos.

El Colegio El Pinar estrena curso y aniversario. Una de las señas de identidad de la institución académica alhaurina es el trabajo en valores y el apoyo a causas sociales. La solidaridad que, la poeta nicaragüense Gioconda Belli definió como “la ternura de los pueblos”, sigue siendo hoy el mayor acto de generosidad en el que invertir el tiempo cuando de lo que se trata es de echar una mano a los que más lo necesitan, mientras se comparte un día en familia con actos deportivos, lúdicos, danza y mucha diversión.

La comunidad educativa del Colegio El Pinar volverá a reunirse este sábado para apoyar a colectivos sociales malagueños en la XVI edición de sus ‘Jornadas Solidarias’. El evento alcanza su decimosexta edición con el logro de haberse convertido en una de las citas de referencia en el ámbito de los programas de acción social educativos de Málaga. Hablamos de decenas de miles de euros recaudados -más de 30.000 solamente en las cuatro últimas ediciones- en cientos de actividades que han contribuido a llevar esperanza a colectivos sociales necesitados del ámbito local y provincial.

BOCADILLO SOLIDARIO

La edición XVI, que tendrá lugar el próximo sábado, 26 de octubre, a partir de las diez de la mañana; arrancará con la clásica carrera solidaria marcada sobre un circuito que recorrerá las instalaciones del centro y en la que podrán tomar parte visitantes, alumnos y alumnas y familias. Esta competición atlética es el colofón al ‘bocadillo solidario’, una actividad que se desarrolló a lo largo de toda esta semana y que ha servido para recaudar fondos a través de la compra diaria del desayuno por parte de los estudiantes de las distintas etapas educativas del colegio.

GRAN PARTICIPACIÓN

El completo programa de actividades volverá a contar con el tradicional almuerzo solidario, que marcará el ecuador del día con una paella de gran formato; junto a las distintas barras de bebidas y comida. Esta recaudación irá íntegramente dirigida a la acción de las ONG`s: Grupo Girasoles de Alhaurín de la Torre -apoyo a pacientes con Leucemia pediátrica-; la Asociación Española de Enfermos por Pseudoxantoma (PXE España) -lucha contra una de las consideradas enfermedades raras que provoca la degeneración de los tejidos del cuerpo-; así como ‘Nena Paine’ Málaga y Diversos Alhaurín, entre otras organizaciones y colectivos; con los que nuestra institución académica vuelva a colaborar en la edición 2024 de las Jornadas.

PATROCINADORES

Más de medio centenar de entidades, empresas y firmas del tejido económico local, comarcal y provincial volverán a respaldar este evento con donaciones específicas de productos y servicios -muchos de ellos serán dispensados en la rifa- para apoyar la causa. Trabajadores, profesores y resto de agentes de la comunidad educativa aportarán tiempo y esfuerzo para hacer posible esta nueva edición del evento, la número XVI, en la que se espera un aforo similar al de años anteriores, en los que la cifra de participantes ha estado rondando el millar de personas.

DEPORTE, MÚSICA, BAILE Y TÓMBOLA SOLIDARIA

Actividades deportivas, musicales y de danza de distintos formatos buscarán la implicación de estudiantes y familias, que tendrán la oportunidad, además, de disfrutar con las exhibiciones de danza, artes marciales y otras propuestas colaborativas que imprimirán dinamismo al evento. En el cartel de la decimosexta edición también habrá espacio para los torneos deportivos de básket y fútbol sala en los que tomarán partido jugadores de todas las categorías de la cantera del Club Deportivo Colegio El Pinar, que se medirán a otros conjuntos provinciales invitados. El primer equipo de basket de El Pinar volverá a jugar en casa en la tercera jornada de la nueva liga Tercera FEB.