El informe mensual del área revela un índice de resolución positiva de los casis que roza el 82,5%, en la media habitual de los últimos cuatro meses. Línea Verde tramita 234 avisos, a razón de 7,83 diarios

La Concejalía de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha dado a conocer su informe mensual de incidencias, en este caso el correspondiente a septiembre. En concreto, en este pasado mes se han gestionado un total de 433 incidencias, ligeramente por debajo de la tendencia del verano. Además, se ha conseguido la resolución de 357 incidencias de forma prácticamente inmediata. El porcentaje de acciones solventadas roza el 82,5%, manteniendo así la tendencia al alza de los últimos meses, lo cual implica el alto nivel de eficacia de los distintos departamentos adscritos al Área que dirige Rodrigo Jiménez.

Desde la aplicación de Línea Verde se ha intervenido en 234 comunicaciones ciudadanas, tres más que en agosto. La media diaria de atenciones por esta vía es de 7,83, algo superior al mes anterior.

Las tramitaciones a través de canales diversos, como avisos telefónicos a las oficinas de SS.OO., Registro Municipal de Entrada, incidencias comunicadas por particulares, centros sociales, peticiones de urbanizaciones y barriadas, notas interiores de otras áreas, etc, se sitúan en 121.

El servicio de diagnóstico interno del área ha propuesto la resolución de 23 incidencias. Las barriadas han recibido 9 actuaciones específicas. El departamento de eventos ha intervenido en un total de 46 actos, número todavía considerable, pero decreciente respecto al resto del verano, por la oferta de convocatorias culturales y de espectáculos al aire libre que hay durante el mes de septiembre en Alhaurín de la Torre.