Todos sabemos que mañana 14 de febrero se celebra la festividad de San Valentín o el día del amor.

La música ha estado relacionada con el corazón y nuestros sentimientos.

Por tanto la música es un lenguaje universal que todo el mundo entiende da igual la lengua que hable y la cultura o creencias que tenga.

Las canciones pueden ser románticas y despiertan nuestro amor, pueden ser activas y movidas y nos dan ganas de hacer deporte, pueden ser tristes y nos recuerdan momentos duros de nuestra vida, pueden ser muy alegres y nos entra ganas de bailar y recordamos momentos felices, pueden ser de terror y nos generan miedo o inquietud.

En definitiva la música despierta nuestras emociones, sentimientos y recuerdos diversos.

De esta Manera los alumnos extranjeros de las aulas de Atal de mis institutos han querido plasmar en sus trabajos como la música tiene mucha influencia en nuestras vidas y en nuestros corazones y cerebros de este modo han realizado unas composiciones muy creativas, atractivas y bonitas para expresar sus pensamientos y creencias sobre el día del amor y la música.

Sin duda y sin darnos cuenta la música y las canciones están muy presentes de un modo u otro en nuestras vidas y en nuestros sentimientos.

En resumen ha sido una experiencia educativa muy productiva, provechosa y creativa para los alumnos y para mí como profesor.

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de Atal e interculturalidad: IES Galileo y Gerald Brenan Alhaurín de la Torre, Los Manantiales de Torremolinos y Juan Ramón Jiménez de Málaga.