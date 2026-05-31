Los amantes del género se dieron cita en el emblemático espacio para disfrutar de un vibrante espectáculo que contó con las actuaciones de No Picky, Noche Andaluza y el tributo a Héroes El Despertar del Silencio

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La Finca Municipal El Portón volvió a convertirse este sábado en el epicentro del rock en directo con la celebración de la decimoquinta edición de Alhaurín Rock, una cita ya consolidada dentro de la programación cultural del municipio y que reunió a cientos de vecinos y visitantes en una intensa jornada musical de entrada gratuita.

Organizado por el Área de Grandes Eventos en El Portón que dirige Andrés García, el festival volvió a demostrar el gran seguimiento que tiene entre los aficionados a la música en directo, que disfrutaron de una propuesta variada que combinó talento local, homenaje al rock andaluz y grandes clásicos del panorama nacional.

La música arrancó a las siete de la tarde con la actuación de la banda malagueña No Picky, encargada de abrir el festival con un potente repertorio de punk rock que conectó rápidamente con el público gracias a su energía sobre el escenario y a un directo cargado de fuerza.

Posteriormente llegó uno de los momentos más esperados de la noche con ‘Noche Andaluza’, el espectáculo liderado por Juan Delola, que regresaba a El Portón tras su exitoso paso por el recinto hace tres años. La propuesta rindió homenaje a algunas de las formaciones más emblemáticas del rock andaluz, fusionando raíces, flamenco y sonidos contemporáneos en un concierto muy aplaudido por los asistentes.

El broche final corrió a cargo de El Despertar del Silencio, considerado uno de los tributos más destacados a Héroes del Silencio a nivel nacional. La banda repasó algunos de los temas más conocidos del mítico grupo zaragozano en una actuación que hizo cantar y vibrar al público hasta el final de la noche.

El concejal de Grandes Eventos en El Portón, Andrés García, valoró muy positivamente el desarrollo de esta decimoquinta edición y agradeció la respuesta del público, destacando la importancia de seguir apostando por eventos musicales gratuitos y de calidad. Asimismo, señaló que Alhaurín Rock se ha convertido en una de las citas más esperadas por los aficionados al género, contribuyendo además a dinamizar la oferta cultural del municipio.

Con quince ediciones a sus espaldas, Alhaurín Rock continúa consolidándose como uno de los festivales de referencia de la provincia y una de las propuestas más veteranas y queridas del calendario cultural de Alhaurín de la Torre.