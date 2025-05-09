Un centenar de participantes disfrutaron de esta salida cultural enmarcada en la XIX Semana Popular de los Corralones

Alhaurín de la Torre, 9 de mayo de 2025.

Un grupo de personas mayores de Alhaurín de la Torre ha participado en una visita cultural a los tradicionales corralones de los barrios malagueños de La Trinidad y El Perchel, enclaves cargados de historia y esencia popular. La actividad, organizada por el Área del Mayor del Ayuntamiento alhaurino, se enmarca dentro de las acciones destinadas a promover el envejecimiento activo y el conocimiento del patrimonio cultural de la provincia.

La expedición, compuesta por cerca de un centenar de vecinos y vecinas, estuvo acompañada por el concejal responsable del Área, Miguel Pacheco, así como por personal técnico municipal. Durante el recorrido, los asistentes pudieron conocer de cerca la arquitectura típica de estos espacios vecinales, sus patios decorados con esmero y la vida comunitaria que aún perdura en ellos.

La visita coincidió con la XIX Semana Popular de los Corralones, una cita anual impulsada por el Distrito Centro del Ayuntamiento de Málaga, que cada primavera abre al público estos rincones emblemáticos de la ciudad, engalanados para la ocasión con flores, macetas, banderines y elementos tradicionales.

Los mayores alhaurinos participaron también en los actos programados dentro de esta semana cultural, disfrutando de actuaciones, exposiciones y talleres que ponen en valor la identidad de estos barrios históricos malagueños, cuyo patrimonio material e inmaterial forma parte del alma de la capital.

Desde el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se ha valorado muy positivamente la jornada, destacando la excelente acogida por parte de los participantes y el interés que suscitan este tipo de propuestas culturales entre la población senior del municipio.