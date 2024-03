En una noche que debería haber sido de solemnidad y fervor, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de la Soledad de la Real Antigua y Venerable Cofradía de Los Verdes de Alhaurín de la Torre, se vio afectada por las inclemencias del tiempo. El agua bendita, en lugar de purificar, impidió la ansiada procesión.

Los hombres de trono, los cofrades y los músicos de la banda municipal se habían preparado con devoción para llevar a cabo el recorrido por las calles alhaurinas. Sin embargo, los cielos grises y amenazantes no dieron tregua. Minutos después de la suspensión oficial, la lluvia comenzó a caer, empapando las calles y los corazones de quienes esperaban con ansias la salida.

En este día grande para Los Verdes, queremos rendir homenaje a todos aquellos que conformaron el Viernes Santo. A los hombres de trono, a los cofrades, a los hermanos, a los músicos y a los grupos militares que acompañaron el cortejo. Pero también queremos destacar la valentía de los Caballeros de La Legión, quienes permanecieron firmes incluso con la lluvia mojando sus cuerpos y las calles.

Como tributo a su dedicación y fe, compartimos estos versos: