Las gradas del Auditorio Municipal al aire libre rozan el lleno con la primera función del veterano ciclo, que cumple su XIX edición y que se prolongará hasta el domingo 31

La decimonovena edición del Ciclo ‘El Portón del Teatro’ dio anoche el pistoletazo de salida en el Auditorio Municipal al aire libre, con el estreno de ‘Vuela Vuela’. La compañía local Blacksheep Producciones ponía en escena en esta primera función una comedia que provocó las carcajadas de centenares de vecinos presentes y deseosos de disfrutar la velada, en lo que fue un brillante inicio de este tradicional festival, programado hasta el domingo 31 de agosto, y que rozó el lleno.

‘Vuela vuela’ conquistó al público gracias a una trama muy divertida y situaciones hilarantes entre los personajes. Narra la historia de Bernardo, un hombre apuesto y bien posicionado al que le gusta mucho ser ordenado, mientras en su vida personal se ve enzarzado hasta en tres relaciones sentimentales al mismo tiempo con tres azafatas de vuelo, que en un principio no se conocen entre ellas, aunque con el riesgo de que al protagonista le fallen los cálculos y se junten todas a la vez en su casa.

La noche contó con la atmósfera perfecta de intriga y carcajadas con esta obra que nace, según la compañía, de la adaptación de una película americana de los años sesenta, y que sobre el escenario ve su trama ampliada con la incorporación de nuevos personajes que le dan vida y actualizan el relato a los tiempos de hoy.

Durante los siguientes días, se podrá disfrutar del musical ‘It´s Hollywood’, esta noche de jueves; del thriller también musical ‘Vodevil roto’, el viernes; de la obra infantil ‘El maravilloso mundo de Oz’, el sábado; y de otra comedia que promete más risas bajo el título ‘¡Un respeto!, que soy tu madre’ en el cierre del evento el domingo por la noche.

El éxito de la edición ya se está palpando con la venta anticipada de localidades, que tienen un precio de de 8 € por butaca y día, con la opción del bono completo de 32 € para las cinco representaciones, adquiribles en la propia Finca El Portón y por internet en www.mientrada.net.

Ante ello, el concejal del Portón, Andrés García, ha agradecido el trabajo que realiza Blacksheep Producciones en estos días, el cual ha calificado de “sorprendente” y digno “de admirar” por su talento y por la capacidad que tienen para representar funciones de todos los géneros y para cualquier tipo de público. “Seguiremos apostando tanto por las empresas locales como por el teatro de calidad”, ha aseverado el edil, que ha animado a los alhaurinos y vecinos de otras localidades a que acudan a disfrutar de las obras.

Por su parte, los responsables de la compañía han expresado su satisfacción por poder llevar a cabo este ciclo en un espacio emblemático de la provincia como es la Finca El Portón y han recalcado la apuesta este año especialmente por la comedia, “que funciona siempre muy bien”, y por una obra diferente y original “de creación propia”, como es el thriller ‘Vodevil roto’.

En concreto, Juana Escribano ha querido también mostrar, desde la compañía, su agradecimiento al Ayuntamiento, al Área organizadora y al alcalde por su acogida y por el espacio en el que pueden actuar y expresar su arte: «Estamos muy contentos de la acogida que está teniendo, este espacio es un lujo», ha concluido, invitando a todo el que quiera a ver las obras de géneros variados y el cierre final con una comedia «que es para partirse de risa», según ha destacado.

Cabe mencionar que la que la organización del ciclo involucrará a un equipo de unas 40 personas entre actores, regidores y técnicos.

El ciclo, estrenado en 2006, es organizado por el Área de Festivales, Eventos y Actividades en El Portón, que dirige por el edil Andrés García. En su andadura de casi dos décadas viene cosechando grandes éxitos, lo que supone que esté posicionado como uno de los grandes festivales de teatro de verano en la provincia, caracterizado además por una oferta variada de géneros, con predominio este año de comedia y musical. Un año más, la productora de Alhaurín de la Torre Blacksheep, con Juana Escribano y David Suárez como responsables. ha sido la elegida para poner en escena estos montajes.