ALHAURÍN EL GRANDE | 27 JULIO 2023 La octava edición de la “Marcha Nocturna con luna llena” que pone en marcha el Área de Deportes del Ayuntamiento de Yunquera estará dedicada a “Un Sí Por La Vida – Unidos contra el cáncer”, asociación benéfica que trabaja en el apoyo a pacientes de cáncer y familiares en las comarcas del Guadalhorce y Sierra de las Nieves, en Málaga.

Yunquera rinde homenaje de esta forma a los pacientes de cáncer de la mano de esta asociación. El objetivo es el fomento de los hábitos de vida saludable al mismo tiempo que la recaudación de fondos que permitan seguir prestando apoyo tanto en la sede en Alhaurín el Grande, como en las visitas semanales a otros municipios.

La marcha tendrá lugar el martes 1 de agosto a las 21:15 horas. El recorrido cuenta con una longitud aproximada 8 kilómetros, desde la zona de “Los Arbolitos” hasta la ermita de Porticate, y regreso, con tiempo libre para el descanso junto a la iglesia.

Desde la organización se recomienda a los participantes llevar calzado deportivo y frontal o linterna para garantizar la seguridad durante el trayecto. Asimismo, se aconseja que cada participante acuda con su propio avituallamiento de agua, fruta y bocadillo para reponer fuerzas antes de volver desde la ermita de Porticate.

Un Sí Por La Vida dispondrá una mesa informativa ubicada en el inicio del recorrido desde una hora antes de la marcha. También, como en cada evento en el que colabora la asociación, se habilitará un punto solidario de camisetas, pulseras y otros detalles, que se podrán adquirir con donativos.

Desde Un Sí Por La Vida se agradece esta oportunidad. “Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Yunquera y a cada una de las personas que se están volcando con esta macha de senderismo a beneficio de Un Sí Por La Vida. Ya son ocho años, son un referente en la Sierra de las Nieves, y para nosotros como asociación es todo un honor formar parte de este proyecto con el que se conseguirá que podamos seguir trabajando en este y otros pueblos con pacientes de cáncer y sus familiares”, apunta Paco Torres, su presidente. “Animamos a todas personas a participar en este evento, para que el que tan solo hay que estar allí antes de la salida el próximo martes”, añade.

SOBRE “UN SÍ POR LA VIDA”

Un Sí Por La Vida- Unidos Contra el Cáncer es una asociación cuyo objetivo fundamental es ayudar a los enfermos de cáncer y sus familiares. Desde su fundación en junio de 2014, son muchas las actividades que llevan a cabo de manera cotidiana, desde apoyo psicológico con conferencias y talleres donde el enfermo y familiar tenga toda la información necesaria para su proceso; terapias alternativas, como reiki, mindfulness, yoga terapéutico; tratamientos de linfedema; préstamos de pelucas y material ortopédico; programas de salud, como “Por un millón de pasos”, que fomenta la actividad física; “Yo también deje de fumar”, que fomenta dejar el tabaco; apoyo al duelo, para ayudar a afrontar la pérdida de un ser querido, y programas de prevención del cáncer impartidos en colegios de la localidad entre otros.