Guillermo Trujillano sella su primer contrato profesional con el Atlético de Madrid

Madrid, 27 de mayo de 2025

El delantero alhaurino Guillermo Trujillano Ortega firmó ayer el que supone su primer vínculo profesional con el Atlético de Madrid, club al que permanece ligado desde la campaña 2021/2022. Con este acuerdo, la entidad rojiblanca ratifica su apuesta por una de las perlas de su cantera.

«Es un orgullo prolongar mi etapa en el Atlético; seguiré esforzándome al máximo para crecer cada día», declaró el futbolista tras la rúbrica.

Trayectoria formativa

Trujillano inició su andadura en el fútbol base de su localidad natal, pasando por las filas del Alhaurín de la Torre C. F. y del C. D. Lauro antes de recalar en la cantera del Málaga C. F. y más tarde en el Puerto Malagueño. Su olfato goleador le permitió proclamarse máximo anotador en varias competiciones y, en 2019, levantar el título de campeón de Andalucía en categoría benjamín.

Consolidación en la academia rojiblanca

Desde su llegada al conjunto colchonero, el atacante —hoy integrante del Cadete A— ha acumulado hitos notables:

Campeón de la Motion Cup sub-14.

Mejor jugador y vencedor de la Talents Super Cup .

Convocatorias con las selecciones españolas sub-15 y sub-16.

Triunfo en la MICFootball .

Subcampeonato de España con la selección madrileña sub-16.

Tal hoja de servicios ha convencido a los responsables de la Academia atlética para blindar su futuro inmediato.

Proyección de futuro

Con apenas 15 años, Trujillano encarna el perfil de atacante moderno: movilidad, capacidad asociativa y una acreditada facilidad para el gol. El nuevo contrato refuerza tanto la confianza del club en su evolución como el compromiso del jugador con los valores rojiblancos.

La dirección deportiva seguirá de cerca su progresión con el objetivo de que, a medio plazo, pueda dar el salto a categorías superiores dentro de la estructura del Atlético de Madrid.